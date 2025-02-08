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İstanbul için yeni kar alarmı! Kar ve soğuk hava çok kuvvetli geri dönüyor! Ortalık buz tutacak
Giriş Tarihi: 08.02.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
17:45
İstanbul için yeni kar alarmı! Kar ve soğuk hava çok kuvvetli geri dönüyor! Ortalık buz tutacak
Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İstanbul'a kar yağışı çok kuvvetli geri dönüyor. İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen kar yağışı için yeni tarih verildi. Vatandaşlara ayrıcı soğuk hava uyarısı da yapıldı. Hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek ortalık buz kesecek. Peki İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...