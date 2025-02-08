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Haberler Yaşam İstanbul için yeni kar alarmı! Kar ve soğuk hava çok kuvvetli geri dönüyor! Ortalık buz tutacak
Giriş Tarihi: 08.02.2025 17:45 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 17:45

İstanbul için yeni kar alarmı! Kar ve soğuk hava çok kuvvetli geri dönüyor! Ortalık buz tutacak

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İstanbul'a kar yağışı çok kuvvetli geri dönüyor. İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen kar yağışı için yeni tarih verildi. Vatandaşlara ayrıcı soğuk hava uyarısı da yapıldı. Hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek ortalık buz kesecek. Peki İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...

İstanbul için yeni kar alarmı! Kar ve soğuk hava çok kuvvetli geri dönüyor! Ortalık buz tutacak

İstanbul için yeni kar alarmı verildi. Kar yağışı İstanbul'a çok kuvvetli geliyor. Yeni tarih açıklandı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile Bolu, Tokat, Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu'da hafif yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul için yeni kar alarmı! Kar ve soğuk hava çok kuvvetli geri dönüyor! Ortalık buz tutacak

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İstanbul için yeni kar alarmı! Kar ve soğuk hava çok kuvvetli geri dönüyor! Ortalık buz tutacak

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için yeni kar alarmı! Kar ve soğuk hava çok kuvvetli geri dönüyor! Ortalık buz tutacak

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul için yeni kar alarmı! Kar ve soğuk hava çok kuvvetli geri dönüyor! Ortalık buz tutacak

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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