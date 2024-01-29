İstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji o iller için alarm verdi: Çok kuvvetli olacak!

O BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI KUVVETLİ OLACAK

"Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.