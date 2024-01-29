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Haberler Yaşam İstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji o iller için alarm verdi: Çok kuvvetli olacak!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 09:27

İstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji o iller için alarm verdi: Çok kuvvetli olacak!

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'yi esir aldı. Hemen her ilde, kar manzaraları yaşandı. İstanbul'da da kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Meteoroloji ise İstanbul dahil pek çok il için kar ve fırtına uyarısı yaptı. Saat vererek uyardı: Karla karışık yağmur ve kar var!

İstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji o iller için alarm verdi: Çok kuvvetli olacak!

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, tüm yurtta etkisini artırdı. Doğudan batıya kuzeyden güneye Türkiye'nin neredeyse 81 ili kar örtüsüyle kaplandı. Sıcaklıklar rekor derecelere düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için hava durumu tahminlerini paylaştı. Meteoroloji uzmanları İstanbul dahil pek çok bölge için yeni bir kar uyarısı yaptı.

İstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji o iller için alarm verdi: Çok kuvvetli olacak!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Kayseri ve Niğde hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane çevreleri, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği açıklandı.

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İstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji o iller için alarm verdi: Çok kuvvetli olacak!

O BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI KUVVETLİ OLACAK

"Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji o iller için alarm verdi: Çok kuvvetli olacak!

O SAATLERE DİKKAT!

Meteoroloji uzmanları, özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceğini açıkladı. İç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı görüleceğini belirten uzmanlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için de çığ uyarısı yaptı.

İstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji o iller için alarm verdi: Çok kuvvetli olacak!

SICAKLIKLAR ÇOK DÜŞECEK!

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında olacağını belirten uzmanlar, fırtına uyarısı da yaptı.

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