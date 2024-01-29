Haberler
Yaşam
İstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji o iller için alarm verdi: Çok kuvvetli olacak!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
09:27
İstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji o iller için alarm verdi: Çok kuvvetli olacak!
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'yi esir aldı. Hemen her ilde, kar manzaraları yaşandı. İstanbul'da da kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Meteoroloji ise İstanbul dahil pek çok il için kar ve fırtına uyarısı yaptı. Saat vererek uyardı: Karla karışık yağmur ve kar var!