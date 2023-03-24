İstanbul iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve tüm iller için imsak vakitleri

Bin aydan daha hayırlı on bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. 23 Mart'ta ilk sahura kalkan milyonlarca kişi farz olan oruç ibadeti için niyet etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İmsakiye 2023 takvimine göre İstanbul iftar vakti, sahur saati, imsak saatleri de belli olmuştu. İstanbul sahur vakti bugün saat kaçta, iftar saati ne zaman akıllara takılan en önemli soru işaretlerinden birisi oldu. İstanbul İmsakiye 2023 ile İstanbul sahur saati öğrenebilirsiniz. İşte, İstanbul sahur saati, iftar vakti ve tüm iller için imsak saatleri

İSTANBUL SAHUR VAKTİ 2023 - İSTANBUL SAHUR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İmsakiye takvimine göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin 30 günlük iftar vakti ve sahur vakti bilgisine sabah.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. İşte, tüm iller için iftar saatleri;