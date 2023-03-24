İstanbul iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve tüm iller için imsak vakitleri

Diyanet İşleri, İstanbul sahur vakti başta olmak üzere tüm iller için 30 günlük sahur saati bilgisini yayınladı. 24 Mart Cuma gecesi farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkacak olanlar sahur vakti saat kaçta sorusuna cevap arıyor. İstanbul İmsakiye 2023 ile iftar vakti, sahur vakti ve imsak saatleri bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Ramazan ayının ilk günü İstanbul iftar saati kaçta? İşte, İstanbul İmsakiye 2023 ile İstanbul sahur vakti, iftar saati ve il il imsak vakitleri!