Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve tüm iller için imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 16:45

İstanbul iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve tüm iller için imsak vakitleri

Diyanet İşleri, İstanbul sahur vakti başta olmak üzere tüm iller için 30 günlük sahur saati bilgisini yayınladı. 24 Mart Cuma gecesi farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkacak olanlar sahur vakti saat kaçta sorusuna cevap arıyor. İstanbul İmsakiye 2023 ile iftar vakti, sahur vakti ve imsak saatleri bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Ramazan ayının ilk günü İstanbul iftar saati kaçta? İşte, İstanbul İmsakiye 2023 ile İstanbul sahur vakti, iftar saati ve il il imsak vakitleri!

İstanbul iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve tüm iller için imsak vakitleri

Bin aydan daha hayırlı on bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. 23 Mart'ta ilk sahura kalkan milyonlarca kişi farz olan oruç ibadeti için niyet etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İmsakiye 2023 takvimine göre İstanbul iftar vakti, sahur saati, imsak saatleri de belli olmuştu. İstanbul sahur vakti bugün saat kaçta, iftar saati ne zaman akıllara takılan en önemli soru işaretlerinden birisi oldu. İstanbul İmsakiye 2023 ile İstanbul sahur saati öğrenebilirsiniz. İşte, İstanbul sahur saati, iftar vakti ve tüm iller için imsak saatleri

İSTANBUL SAHUR VAKTİ 2023 - İSTANBUL SAHUR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İmsakiye takvimine göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin 30 günlük iftar vakti ve sahur vakti bilgisine sabah.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. İşte, tüm iller için iftar saatleri;

İstanbul iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve tüm iller için imsak vakitleri

İL İL İMSAKİYE 2023 TAKVİMİ 24 MART

Ramazan ayının birinci günü 23 Mart'ta idrak edildi. Oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkacak olanlar sahur vakitlerini merak ediyor. 30 günlük Ramazan İmsakiye ile sahur vakti, iftar vakti ve imsak vakitleri bilgilerine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2023 sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İmsakiye << linkine tıklayarak tüm illerin iftar ve sahur vakti bilgisini görebilirsiniz.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 24 Mart Cuma günü sahur ve iftar vakti ise şöyle;

İstanbul'da İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- İstanbul İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:29'da.
- İstanbul iftar vakti için akşam ezanı ise 19:26'da okunacak.
- İstanbul'da teravih namazı vakti ise 20:47

* 30 günlük >> İstanbul İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız
* 30 günlük >> İstanbul sahur Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

Ankara'da İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- Ankara İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:16
- Ankara iftar (akşam ezanı) vakti ise 19:11
- Ankara teravih namazı saati: 20:30
30 günlük >> Ankara İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız
30 günlük >> Ankara sahur Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

İzmir İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- İzmir İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:39, iftar vakti 19:34'te. Teravih namazı saati ise 20:51
30 günlük >> İzmir İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız
30 günlük >> İzmir sahur Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

İmsakiye << linkine tıklayarak tüm illerin iftar ve sahur vakti bilgisini görebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve tüm iller için imsak vakitleri

EN KISA VE EN UZUN ORUÇ NEREDE TUTULACAK?

Bu yıl en uzun oruç Sinop'ta tutulacak. 23 Mart perşembe günü saat 05.05'te imsak vakti ile oruca başlayacak Sinoplular, akşam 19.01'de oruçlarını açacak.

En kısa oruç tutacak iller arasında ise Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa gibi iller bulunuyor.

Sinopta ilk oruç 13 saat 57 dakika sürecek. En kısa orucun yaşanacağı illerde 13 saat 47 dakikalık bir süre yaşanacak.

RAMAZAN AYINDA NE OLMUŞTUR?

Müslüman alemi için bereket ayı olarak kabul edilen on bir ayın sultanına sayılı günler kaldı. Ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Ramazan ayının başlıca özellikleri şu şekildedir;

- Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır.

- İslamın şartlarından birisi olan oruç ibadeti bu ayda yerine getirilir.

- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) inanarak teravih namazını kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Kendisinin de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu bildirdiği teravih namazı da yine bu aya özel ibadetlerden birisidir.

İstanbul iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve tüm iller için imsak vakitleri

- Fıtır sadakası (fitre) bu ayın sonuna ve bayramdan önce verilmektedir.

- Bazı hadis kaynaklarında bu ayda umre yapanların hac sevabı alacağı belirtilmiştir.

- Bu ay içerisinde yapılan ibadetler diğer aylara göre daha çok mükâfat verileceği yine hadislerde belirtilmektedir.

- Kur'an-ı Kerim ayı olarak bilinen bu ay içerisinde bolca Kur'an okunmalıdır.

İstanbul iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve tüm iller için imsak vakitleri

Bazı hadislerde, oruç tutmaya niyetlenen bir kimsenin sahuru tamamen terk etmemesi, bir yudum su bile olsa içerek orucuna öyle başlaması tavsiye edilir. Sahur yemeği "mübarek gıda" olarak nitelendirilmiş olup sahur sofrasına oturanların ve sahura kalkanların Yüce Allah'ın rahmetine, meleklerin duasına mazhar olacağı bildirilmiştir (Ebû Dâvûd, "Ṣavm", 17; Nesâî, "Ṣıyâm", 25-26).

SON DAKİKA