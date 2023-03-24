İstanbul iftar vakti saat kaçta? İmsakiye 2023 ile 24 Mart bugün İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran on bir ayın sultanı gelip çattı. Milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının ikinci gün orucunu açmak için iftar sofralarında bir araya gelecek. Bu noktada dakikalar kala İstanbul iftar vakti saat kaçta sorusu yanıt aramaya başladı. İstanbul iftar vakti, sahur saati, imsak saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İmsakiye 2023 takvimi ile duyurulmuştu. İstanbul İmsakiye 2023 aracılığıyla İstanbul iftar saati bilgisine erişebilirsiniz. İşte, 24 Mart 2023 Cuma bugün İstanbul iftar saati, sahur vakti ve tüm iller için imsak saatleri.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2023 - İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İmsakiye takvimine göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin 30 günlük iftar vakti ve sahur vakti bilgisine sabah.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. İşte, tüm iller için iftar saatleri;