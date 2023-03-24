İstanbul iftar vakti saat kaçta? İmsakiye 2023 ile 24 Mart bugün İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

İstanbul iftar vakti başta olmak üzere 81 il için 30 günlük iftar saati bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Dinimizce farz kılınan oruç ibadetini yerine getiren kişiler, 24 Mart Cuma bugün iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İftar vakti, sahur vakti ve imsak saatleri gibi bilgileri İstanbul İmsakiye 2023 aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Peki; On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın ikinci günü İstanbul iftar saati kaçta? İşte, İstanbul İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar vakti, sahur saati ve il il imsak vakitleri…