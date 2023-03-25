İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri belli oldu!

İstanbul iftar vakti, sahur saati ve imsak vakitleri Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın 3. Gününü geride bırakmak üzereyiz. Bu mübarek ayda dinimizce farz kılınan oruç ibadetini yerine getiren İslam alemi, İstanbul iftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin 30 günlük iftar vakti, sahur saati ve imsak saatleri öğrenilebiliyor. Peki, bugün İstanbul iftar vakti saat kaçta? İşte, Diyanet İstanbul İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri.