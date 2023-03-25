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Haberler Yaşam İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.03.2023 18:52 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 18:52

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri belli oldu!

İstanbul iftar vakti, sahur saati ve imsak vakitleri Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın 3. Gününü geride bırakmak üzereyiz. Bu mübarek ayda dinimizce farz kılınan oruç ibadetini yerine getiren İslam alemi, İstanbul iftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin 30 günlük iftar vakti, sahur saati ve imsak saatleri öğrenilebiliyor. Peki, bugün İstanbul iftar vakti saat kaçta? İşte, Diyanet İstanbul İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri.

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri belli oldu!

İstanbul iftar vakti saat kaçta, ne zaman soruları bugün için yanıt aramaya başladı. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni içinde barındıran on bir ayın sultanı ibadetle dolu geçiriliyor. Bu mübarek ay boyunca oruç tutacak olan İslam alemi, yaşadıkları illerin iftar vakti ve sahur saati hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ramazan ayının 3. Gününe girilirken İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri sorgulanıyor. Peki, İstanbul iftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte, Diyanet İşleri ile Ramazan İstanbul İmsakiye 2023 ile il il iftar vakti, sahur saati ve imsak vakitleri…

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2023 - İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İmsakiye takvimine göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin 30 günlük iftar vakti ve sahur vakti bilgisine sabah.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. İşte, tüm iller için iftar saatleri;

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri belli oldu!

İL İL İMSAKİYE 2023 TAKVİMİ 24 MART

Ramazan ayının ikinci günü geride kaldı. Oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkanlar, sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor.

30 günlük Ramazan İmsakiye ile sahur vakti, iftar vakti ve imsak vakitleri bilgilerine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2023 sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 25 Mart Cumartesi günü sahur ve iftar vakti şöyle;

İstanbul'da İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- İstanbul İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:27'de.
- İstanbul iftar vakti için akşam ezanı ise 19:27'de okunacak.
- İstanbul'da teravih namazı vakti ise 20:48

* 30 günlük >> İstanbul İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız
* 30 günlük >> İstanbul sahur Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

Ankara'da İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- Ankara İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:14
- Ankara iftar (akşam ezanı) vakti ise 19:12
- Ankara teravih namazı saati: 20:30
30 günlük >> Ankara İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız
30 günlük >> Ankara sahur Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

İzmir İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- İzmir İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:39, iftar vakti 19:34'te. Teravih namazı saati ise 20:51
30 günlük >> İzmir İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız
30 günlük >> İzmir sahur Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

İmsakiye << linkine tıklayarak tüm illerin iftar ve sahur vakti bilgisini görebilirsiniz.

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İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri belli oldu!

İFTAR DUASI NASIL YAPILIR?

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İşte Türkçe anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri belli oldu!

SAHUR DUASI NASIL YAPILIR?

Peygamber Efendimizin sahur duası şöyledir:

"Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…"

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri belli oldu!

RAMAZAN AYINDA NE OLMUŞTUR?

Müslüman alemi için bereket ayı olarak kabul edilen on bir ayın sultanına sayılı günler kaldı. Ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Ramazan ayının başlıca özellikleri şu şekildedir;

- Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır.

- İslamın şartlarından birisi olan oruç ibadeti bu ayda yerine getirilir.

- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) inanarak teravih namazını kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Kendisinin de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu bildirdiği teravih namazı da yine bu aya özel ibadetlerden birisidir.

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