İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri belli oldu!

İstanbul iftar vakti saat kaçta, ne zaman soruları bugün için yanıt aramaya başladı. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni içinde barındıran on bir ayın sultanı ibadetle dolu geçiriliyor. Bu mübarek ay boyunca oruç tutacak olan İslam alemi, yaşadıkları illerin iftar vakti ve sahur saati hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ramazan ayının 3. Gününe girilirken İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri sorgulanıyor. Peki, İstanbul iftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte, Diyanet İşleri ile Ramazan İstanbul İmsakiye 2023 ile il il iftar vakti, sahur saati ve imsak vakitleri…

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2023 - İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İmsakiye takvimine göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin 30 günlük iftar vakti ve sahur vakti bilgisine sabah.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. İşte, tüm iller için iftar saatleri;