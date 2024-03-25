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Haberler Yaşam İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 23 il için sarı kodlu alarm verildi: Kuvvetli rüzgar, sağanak...
Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:10

İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 23 il için sarı kodlu alarm verildi: Kuvvetli rüzgar, sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Hava sıcaklığının batı kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde 2 ila 5 derece artacağı belirtilen raporda, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 23 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 23 il için sarı kodlu alarm verildi: Kuvvetli rüzgar, sağanak...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; 23 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olması beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ uyarısı yapıldı.

İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 23 il için sarı kodlu alarm verildi: Kuvvetli rüzgar, sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Antalya Mersin il merkezi hariç), İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş ve Erzurum çevreleri, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 23 il için sarı kodlu alarm verildi: Kuvvetli rüzgar, sağanak...

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Denizli hariç, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 23 il için sarı kodlu alarm verildi: Kuvvetli rüzgar, sağanak...

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diger bölgelerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 23 il için sarı kodlu alarm verildi: Kuvvetli rüzgar, sağanak...

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, ülkemizin batı kesimlerde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Orta ve doğu Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden sonra kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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