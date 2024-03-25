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İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 23 il için sarı kodlu alarm verildi: Kuvvetli rüzgar, sağanak...
Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
09:10
İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 23 il için sarı kodlu alarm verildi: Kuvvetli rüzgar, sağanak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Hava sıcaklığının batı kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde 2 ila 5 derece artacağı belirtilen raporda, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 23 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.