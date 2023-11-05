Haberler Yaşam İstanbul Maratonu kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: Valilik duyurdu! 5 Kasım 2023 İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaçta açılacak?

Giriş Tarihi: 05.11.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 09:30

İstanbul Maratonu kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: Valilik duyurdu! 5 Kasım 2023 İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaçta açılacak?

İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar İstanbul Valiliği tarafından paylaşıldı. Yüzyılın Koşusu sloganı altında yapılacak olan 45'inci koşu sabah erken saatlerinde başlarken, öğlen vakitlerine kadar sürecek. Profesyonel koşucularla halkın katılacağı koşu, ilgi çekici sahnelere yer verecek. Dünyanın en güzel maratonlarından biri, kadim şehirde bu akşam koşulacak. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte, 5 Kasım 2023 İstanbul Maratonu kapalı yollar ve alternatif güzergahlar