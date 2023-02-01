İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman yağacak soruları bugün de sabah saatleriyle beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gece saatlerinde megakentte bazı ilçelerde adeta lapa lapa kar görülürken, ekipler de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı. Sabah saatleriyle ise İstanbullular yağışların ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki, 1-2-3 Şubat hava durumu ile İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman yağacak? İşte hava durumu tahminleri.