Gece saatleriyle beraber İstanbul'da birçok ilçede kar yağışı görüldü. Aralık ayından bu yana karı bekleyen megakentliler lapa lapa yağar karla adeta mutluluk yaşadı. Şubat ayıyla beraber büyükşehir de beyazörtüsüne kavuştu. Şimdilerde ise vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "1-2-3 Şubat hava durumu ile İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman yağacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Uzman isimler Şubat ayıyla sıcaklıkların ciddi düşüşler yapacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu. İşte 1-2-3 Şubat hava durumu ile İstanbul'da kar yağışı haberleri…