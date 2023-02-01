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Haberler Yaşam İSTANBUL KAR UYARISI! 1-2-3 Şubat hava durumu ile İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 01.02.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 07:32

İSTANBUL KAR UYARISI! 1-2-3 Şubat hava durumu ile İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman yağacak?

Gece saatleriyle beraber İstanbul'da birçok ilçede kar yağışı görüldü. Aralık ayından bu yana karı bekleyen megakentliler lapa lapa yağar karla adeta mutluluk yaşadı. Şubat ayıyla beraber büyükşehir de beyazörtüsüne kavuştu. Şimdilerde ise vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "1-2-3 Şubat hava durumu ile İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman yağacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Uzman isimler Şubat ayıyla sıcaklıkların ciddi düşüşler yapacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu. İşte 1-2-3 Şubat hava durumu ile İstanbul'da kar yağışı haberleri…

İSTANBUL KAR UYARISI! 1-2-3 Şubat hava durumu ile İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman yağacak?

İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman yağacak soruları bugün de sabah saatleriyle beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gece saatlerinde megakentte bazı ilçelerde adeta lapa lapa kar görülürken, ekipler de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı. Sabah saatleriyle ise İstanbullular yağışların ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki, 1-2-3 Şubat hava durumu ile İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman yağacak? İşte hava durumu tahminleri.

İSTANBUL KAR UYARISI! 1-2-3 Şubat hava durumu ile İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman yağacak?

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İstanbul'un yüksek kesimler başta olmak üzere tamamında kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı Anadolu yakasının yüksek kesimleri başta olmak üzere Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Ümraniye ve Kartal'da etkili oldu.

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İSTANBUL KAR UYARISI! 1-2-3 Şubat hava durumu ile İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman yağacak?

Kentin simge noktalarından Çamlıca Tepesi de beyaz örtüyle kaplandı.

Avrupa yakasında da Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Esenler, Bakırköy, Bayrampaşa, Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde etkili olan yağış, karlı ve karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösteriyor.

İSTANBUL KAR UYARISI! 1-2-3 Şubat hava durumu ile İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman yağacak?

Bu arada Bakırköy'de toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar, karşılaştıkları yağış karşısında şaşkınlık yaşadı. Bazı yolcular, kar yağışını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

İSTANBUL KAR UYARISI! 1-2-3 Şubat hava durumu ile İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

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