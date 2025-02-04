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İstanbul ve Ankara dahil 19 ili kar vuracak! Kar için saat verildi, günlerce sürecek
Giriş Tarihi: 04.02.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
22:28
İstanbul ve Ankara dahil 19 ili kar vuracak! Kar için saat verildi, günlerce sürecek
Kar yağışı başlıyor! İstanbul ve Ankara dahil 19 il için kar yağışı alarmı verildi. Hava sıcaklıkları düşecek, kar yağışı ve soğuk hava etkisini günlerce sürdürecek. Sibirya soğukları etkisini tüm Türkiye'de gösterecek. Öte yandan Meteoroloji ve AKOM'dan kar yağışı ile ilgili saat verildi. Peki kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'a kaç santim kar yağacak? İşte İstanbul ve Ankara dahil il il hava durumuyla ilgili detaylar...