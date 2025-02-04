Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul ve Ankara dahil 19 ili kar vuracak! Kar için saat verildi, günlerce sürecek
Giriş Tarihi: 04.02.2025 22:06 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 22:28

İstanbul ve Ankara dahil 19 ili kar vuracak! Kar için saat verildi, günlerce sürecek

Kar yağışı başlıyor! İstanbul ve Ankara dahil 19 il için kar yağışı alarmı verildi. Hava sıcaklıkları düşecek, kar yağışı ve soğuk hava etkisini günlerce sürdürecek. Sibirya soğukları etkisini tüm Türkiye'de gösterecek. Öte yandan Meteoroloji ve AKOM'dan kar yağışı ile ilgili saat verildi. Peki kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'a kaç santim kar yağacak? İşte İstanbul ve Ankara dahil il il hava durumuyla ilgili detaylar...

İstanbul ve Ankara dahil 19 ili kar vuracak! Kar için saat verildi, günlerce sürecek

Kar yağışı İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak. Uyarılar peş peşe geldi. Kar yağışı için saat verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Tekirdağ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara dahil 19 ili kar vuracak! Kar için saat verildi, günlerce sürecek

Yağışların kıyı kesimlerde ile sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda yağmur ve sağanak, iç kesimler ile özellikle akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz bölge geneli ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul ve Ankara dahil 19 ili kar vuracak! Kar için saat verildi, günlerce sürecek

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara dahil 19 ili kar vuracak! Kar için saat verildi, günlerce sürecek

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul ve Ankara dahil 19 ili kar vuracak! Kar için saat verildi, günlerce sürecek

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA