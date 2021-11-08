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Haberler Yaşam İstanbul ve Ankara dikkat! Uzman isim uyardı: Erken ölüme sebep oluyor!
Giriş Tarihi: 08.11.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 09:08

İstanbul ve Ankara dikkat! Uzman isim uyardı: Erken ölüme sebep oluyor!

İstanbul ve Ankara'da görülen sis, her geçen gün etkisi artırdı. Uzman isim bu şehirlerde oturan vatandaşları uyardı. Sisin erken ölümlere sebep olduğunu belirtip, şu açıklamaları yaptı…

İstanbul ve Ankara dikkat! Uzman isim uyardı: Erken ölüme sebep oluyor!

Prof. Dr. Engin Tutkun, son günlerde Ankara ve İstanbul'da sis olarak görülen hava olayların aslında smog diye tabir edilen olgular olduğunu ifade etti. Tutkun, smog olayının geçmişteki bilimsel çalışmalara da konu olduğunu belirterek "Son günlerde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yoğun sis varlığına dair haberlerin basınımıza yansıdığını görmekteyiz. Bunun aslında sis olmayıp 'smog' olarak isimlendirilen, toplum sağlığı açısından risk oluşturan bir olgu olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bu, meteorolojik bir süreç olmakla birlikte hava kirliliği ile birleştiğinde çok sayıda sağlık sorununa yol açtığı geçmişte yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş durumda" dedi.

İstanbul ve Ankara dikkat! Uzman isim uyardı: Erken ölüme sebep oluyor!

Bu konuda en çok bilinen örneklerin; 5 Aralık 1930'da Belçika Meuse Valley'de, 27-30 Ekim 1948'de ABD Donora kentinde, 5-9 Aralık 1952'de İngiltere Londra'da görüldüğünü hatırlatan Tutkun, şöyle devam etti:

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İstanbul ve Ankara dikkat! Uzman isim uyardı: Erken ölüme sebep oluyor!

"Kavramsal olarak 'smog'; sıcaklık inversiyonu (meteorolojik antisiklonik inversiyon) ile oluşan bir olay ancak toksik sanayi emisyonlarının varlığında, etkilediği alanlarda, başta solunum yolları olmak üzere sağlığı olumsuz etkilemekte. Sıcaklık inversiyonu üstteki hava tabakalarının yere yakın hava tabakalarından daha sıcak olması durumuna denir. Sıcaklık yükseldikçe azalması gerekirken artıyordur.

İstanbul ve Ankara dikkat! Uzman isim uyardı: Erken ölüme sebep oluyor!

Böyle bir durumda hava kütlesi yukarı doğru değil aşağı doğru hareket eder ve taşıdığı tüm kirleticiler insanların soluma mesafesinde yer almaya başlar. İleri yaştakiler başta olmak üzere kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akut ve kronik bronşial astım, solunum yolu komplikasyonları ile seyreden kronik hastalığı olanlarda hastalığı şiddetlendirebildiği gibi erken ölümlere de yol açabiliyor.

İstanbul ve Ankara dikkat! Uzman isim uyardı: Erken ölüme sebep oluyor!

Bu havanın solunmasıyla birlikte sülfür dioksit, sülfirik asit dumanı, karbondioksit, karbonmonoksit, florid gazları başta olmak üzere birçok toksik kimyasala maruz kalma riski mevcut bulunuyor."

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