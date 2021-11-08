İstanbul ve Ankara dikkat! Uzman isim uyardı: Erken ölüme sebep oluyor!

Prof. Dr. Engin Tutkun, son günlerde Ankara ve İstanbul'da sis olarak görülen hava olayların aslında smog diye tabir edilen olgular olduğunu ifade etti. Tutkun, smog olayının geçmişteki bilimsel çalışmalara da konu olduğunu belirterek "Son günlerde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yoğun sis varlığına dair haberlerin basınımıza yansıdığını görmekteyiz. Bunun aslında sis olmayıp 'smog' olarak isimlendirilen, toplum sağlığı açısından risk oluşturan bir olgu olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bu, meteorolojik bir süreç olmakla birlikte hava kirliliği ile birleştiğinde çok sayıda sağlık sorununa yol açtığı geçmişte yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş durumda" dedi.