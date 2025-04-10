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Haberler Yaşam İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi saat verildi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 20:09 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 20:09

İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi saat verildi

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kar uyarısı yapıldı. Uzmanlar Ankara ve İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen kar yağışı için saat verdi. Öte yanda birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi saat verildi

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Sakarya'nın doğu kesimleri, Samsun'un, Ordu'nun ve Giresun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi saat verildi

İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi saat verildi

HAVA SICAKLIĞI: Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi saat verildi

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, başkentte yarın kar beklendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, yarın sabah saatlerinde başlayacak kar yağışının, öğle saatlerine kadar yer yer etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, buzlanma, don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi saat verildi

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

Bugün İstanbul'da öğleden sonra parçalı bulutlu başlayan hava, akşam saatlerinde yağmura dönüyor ve gece boyunca hem sıcaklık düşüyor hem de rüzgar şiddetleniyor (maksimum 57 km/sa). Gece yarısından sonra hava 6°C'ye kadar düşerken kısa süreli karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor. Ardından hava bulutlu şekilde devam ediyor, sabah saatlerinde sıcaklık 3°C'ye kadar düşüyor.