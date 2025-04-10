Haberler
Yaşam
İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi saat verildi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
20:09
İstanbul ve Ankara için kar alarmı! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi saat verildi
Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kar uyarısı yapıldı. Uzmanlar Ankara ve İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen kar yağışı için saat verdi. Öte yanda birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...