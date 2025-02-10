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İstanbul ve Ankara’ya kar tekrar gelecek! Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi… Bazı havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etti: İşte yurt genelinde hava durumu
Giriş Tarihi: 10.02.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
18:44
İstanbul ve Ankara’ya kar tekrar gelecek! Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi… Bazı havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etti: İşte yurt genelinde hava durumu
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kar yağışları tekrar etkisini gösterecek. Peki İstanbul ve Ankara'nın yanında başka hangi il ve ilçelerde kar yağacak? Öte yandan yurt genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı havayolu şirketleri de birkaç seferini iptal etti. İşte tüm soruların cevapları ve il, il hava durumu…