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Haberler Yaşam İstanbul ve Ankara’ya kar tekrar gelecek! Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi… Bazı havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etti: İşte yurt genelinde hava durumu
Giriş Tarihi: 10.02.2025 18:44 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:44

İstanbul ve Ankara’ya kar tekrar gelecek! Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi… Bazı havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etti: İşte yurt genelinde hava durumu

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kar yağışları tekrar etkisini gösterecek. Peki İstanbul ve Ankara'nın yanında başka hangi il ve ilçelerde kar yağacak? Öte yandan yurt genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı havayolu şirketleri de birkaç seferini iptal etti. İşte tüm soruların cevapları ve il, il hava durumu…

İstanbul ve Ankara’ya kar tekrar gelecek! Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi… Bazı havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etti: İşte yurt genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mardin çevreleri, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara’ya kar tekrar gelecek! Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi… Bazı havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etti: İşte yurt genelinde hava durumu

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İstanbul ve Ankara’ya kar tekrar gelecek! Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi… Bazı havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etti: İşte yurt genelinde hava durumu

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul ve Ankara’ya kar tekrar gelecek! Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi… Bazı havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etti: İşte yurt genelinde hava durumu

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul ve Ankara’ya kar tekrar gelecek! Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi… Bazı havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etti: İşte yurt genelinde hava durumu

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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