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Haberler Yaşam İstanbul ve Ankara'yı fena vuracak! Meteoroloji'den çok sayıda il için alarm, günlerce sürecek
Giriş Tarihi: 22.04.2025 22:12 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 22:12

İstanbul ve Ankara'yı fena vuracak! Meteoroloji'den çok sayıda il için alarm, günlerce sürecek

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için son dakika uyarısı geldi. Son haftalarda baharın gelişiyle birlikte havalar ısınmış ve güneşli hava etkisini göstermeye başlamıştı. Birçok ilde hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerine çıkmıştı. Fakat Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndan vatandaşlara soğuk hava uyarısı geldi. Önümüzdeki günler için İstanbul ve Ankaralılara çok önemli ikaz yapıldı. Çok kuvvetli şekilde sağanak yağış geleceği ifade edildi. Hava sıcaklıklarında da düşüş gerçekleşeceği belirtildi. İstanbul ve Ankara'yı yağmurlar etkisi altına alacak. Peki İstanbul ve Ankara'da yağışlar ne zaman başlayacak? Sağanak yağışlar kaç gün sürecek? Hava sıcaklıkları kaç derece düşecek? Hafta sonu yağmur var mı? İşte hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...

İstanbul ve Ankara’yı fena vuracak! Meteoroloji’den çok sayıda il için alarm, günlerce sürecek

Meteoroloji'den yağmur uyarısı yapıldı. İstanbul ve Ankara'yı etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere üç büyükşehirde yağışlar etkili olacak. Uzmanlar ani sel, dolu, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. İşte 22 Nisan ve 23 Nisan'da 2025 hava durumu tahminleri ve detaylar...

İstanbul ve Ankara’yı fena vuracak! Meteoroloji’den çok sayıda il için alarm, günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bugün Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Giresun, Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

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İstanbul ve Ankara’yı fena vuracak! Meteoroloji’den çok sayıda il için alarm, günlerce sürecek

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülecek. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul ve Ankara’yı fena vuracak! Meteoroloji’den çok sayıda il için alarm, günlerce sürecek

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

İstanbul ve Ankara’yı fena vuracak! Meteoroloji’den çok sayıda il için alarm, günlerce sürecek

ANKARA İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji, Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması yönünde uyarı yapıldı.