İstanbul ve Ankara’yı fena vuracak! Meteoroloji’den çok sayıda il için alarm, günlerce sürecek

Meteoroloji'den yağmur uyarısı yapıldı. İstanbul ve Ankara'yı etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere üç büyükşehirde yağışlar etkili olacak. Uzmanlar ani sel, dolu, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. İşte 22 Nisan ve 23 Nisan'da 2025 hava durumu tahminleri ve detaylar...