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İstanbul ve Ankara'yı fena vuracak! Meteoroloji'den çok sayıda il için alarm, günlerce sürecek
Giriş Tarihi: 22.04.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
22:12
İstanbul ve Ankara'yı fena vuracak! Meteoroloji'den çok sayıda il için alarm, günlerce sürecek
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için son dakika uyarısı geldi. Son haftalarda baharın gelişiyle birlikte havalar ısınmış ve güneşli hava etkisini göstermeye başlamıştı. Birçok ilde hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerine çıkmıştı. Fakat Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndan vatandaşlara soğuk hava uyarısı geldi. Önümüzdeki günler için İstanbul ve Ankaralılara çok önemli ikaz yapıldı. Çok kuvvetli şekilde sağanak yağış geleceği ifade edildi. Hava sıcaklıklarında da düşüş gerçekleşeceği belirtildi. İstanbul ve Ankara'yı yağmurlar etkisi altına alacak. Peki İstanbul ve Ankara'da yağışlar ne zaman başlayacak? Sağanak yağışlar kaç gün sürecek? Hava sıcaklıkları kaç derece düşecek? Hafta sonu yağmur var mı? İşte hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...