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Giriş Tarihi: 08.09.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 10:33

İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor: O saatte etkisini artıracak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da sağanak yağışın etkisini artıracağı saati de açıklayan Meteoroloji, vatandaşları ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor: O saatte etkisini artıracak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacağı kaydedildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor: O saatte etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor: O saatte etkisini artıracak

Yağışların, Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor: O saatte etkisini artıracak

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor: O saatte etkisini artıracak

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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