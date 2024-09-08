Giriş Tarihi: 08.09.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
10:33
İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor: O saatte etkisini artıracak
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da sağanak yağışın etkisini artıracağı saati de açıklayan Meteoroloji, vatandaşları ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı.