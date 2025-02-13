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İstanbul'a kar geri dönüyor! Bu sefer her yer bembeyaz olacak, lapa lapa yağacak! Meteoroloji'den yeni alarm
Giriş Tarihi: 13.02.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
20:02
İstanbul'a kar geri dönüyor! Bu sefer her yer bembeyaz olacak, lapa lapa yağacak! Meteoroloji'den yeni alarm
İstanbul için yeni kar alarmı verildi. Şubat ayı itibarıyla hava sıcaklıkları düştü, İstanbul dahil birçok ilde kar yağışları etkili oldu. Kar hayatı olumsuz etkiledi okullar tatil edildi. Kar yağışlarının etkisinin kaybolması ardından İstanbul'da kar yağışı için yeni tarih verildi. Üstelik bu sefer kar yağışının daha etkili olacağı ifade edildi. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Türkiye genelinde hava durumu nasıl? Meteoroloji'den hangi iller için yeni uyarılar yapıldı. İşte hava durumuyla ilgili il il son dakika tüm detaylar...