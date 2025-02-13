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Haberler Yaşam İstanbul'a kar geri dönüyor! Bu sefer her yer bembeyaz olacak, lapa lapa yağacak! Meteoroloji'den yeni alarm
Giriş Tarihi: 13.02.2025 20:02 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:02

İstanbul'a kar geri dönüyor! Bu sefer her yer bembeyaz olacak, lapa lapa yağacak! Meteoroloji'den yeni alarm

İstanbul için yeni kar alarmı verildi. Şubat ayı itibarıyla hava sıcaklıkları düştü, İstanbul dahil birçok ilde kar yağışları etkili oldu. Kar hayatı olumsuz etkiledi okullar tatil edildi. Kar yağışlarının etkisinin kaybolması ardından İstanbul'da kar yağışı için yeni tarih verildi. Üstelik bu sefer kar yağışının daha etkili olacağı ifade edildi. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Türkiye genelinde hava durumu nasıl? Meteoroloji'den hangi iller için yeni uyarılar yapıldı. İşte hava durumuyla ilgili il il son dakika tüm detaylar...

İstanbul’a kar geri dönüyor! Bu sefer her yer bembeyaz olacak, lapa lapa yağacak! Meteoroloji’den yeni alarm

Kar yağışı için son dakika açıklaması geldi. İstanbul'a kar geri dönüyor. Öte yandan Meteoroloji'den birçok il için uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunun; (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’a kar geri dönüyor! Bu sefer her yer bembeyaz olacak, lapa lapa yağacak! Meteoroloji’den yeni alarm

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İstanbul’a kar geri dönüyor! Bu sefer her yer bembeyaz olacak, lapa lapa yağacak! Meteoroloji’den yeni alarm

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 2-4 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’a kar geri dönüyor! Bu sefer her yer bembeyaz olacak, lapa lapa yağacak! Meteoroloji’den yeni alarm

RÜZGAR

Rüzgârın, genellikle yurdun batı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul’a kar geri dönüyor! Bu sefer her yer bembeyaz olacak, lapa lapa yağacak! Meteoroloji’den yeni alarm

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzey, Siirt'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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