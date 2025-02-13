İstanbul’a kar geri dönüyor! Bu sefer her yer bembeyaz olacak, lapa lapa yağacak! Meteoroloji’den yeni alarm

Kar yağışı için son dakika açıklaması geldi. İstanbul'a kar geri dönüyor. Öte yandan Meteoroloji'den birçok il için uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunun; (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.