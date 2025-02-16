İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi uzmanlar uyardı: Kar yağışı geri dönüyor! 10 santimi bulacak...

İSTANBUL DAHİL 8 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.