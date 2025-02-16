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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi uzmanlar uyardı: Kar yağışı geri dönüyor! 10 santimi bulacak...
Giriş Tarihi: 16.02.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
12:57
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi uzmanlar uyardı: Kar yağışı geri dönüyor! 10 santimi bulacak...
İstanbul'da etkili olan kar yağışı yeniden geri dönüyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Salı gününden itibaren Türkiye'nin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Paylaşılan haritalı hava durumu raporuna göre, soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek? İşte, detaylar.