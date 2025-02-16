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Haberler Yaşam İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi uzmanlar uyardı: Kar yağışı geri dönüyor! 10 santimi bulacak...
Giriş Tarihi: 16.02.2025 12:51 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 12:57

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi uzmanlar uyardı: Kar yağışı geri dönüyor! 10 santimi bulacak...

İstanbul'da etkili olan kar yağışı yeniden geri dönüyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Salı gününden itibaren Türkiye'nin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Paylaşılan haritalı hava durumu raporuna göre, soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek? İşte, detaylar.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi uzmanlar uyardı: Kar yağışı geri dönüyor! 10 santimi bulacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Raporda çığ, buzlanma ve don uyarısında da bulunuldu. Uzmanlar, İstanbul'da kar yağışının 10 santimetreye kadar ulaşabileceğini öngörüyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi uzmanlar uyardı: Kar yağışı geri dönüyor! 10 santimi bulacak...

İSTANBUL DAHİL 8 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi uzmanlar uyardı: Kar yağışı geri dönüyor! 10 santimi bulacak...

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi uzmanlar uyardı: Kar yağışı geri dönüyor! 10 santimi bulacak...

SON DAKİKA: İSTANBUL'A KAR GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporunda; İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi uzmanlar uyardı: Kar yağışı geri dönüyor! 10 santimi bulacak...

Çarşamba günü sıcaklıkların 5 dereceye düşmesiyle İstanbul'da karla karışık yağmur başlayacak. Perşembe günü kar yağışına dönüyor. Kar yağışı perşembe, cuma, cumartesi devam edecek hatta pazar gününe de sarkacakmış gibi geliyor. Şimdiye kadarki kardan farkı biraz daha uzun sürmesi. 3.5 günlük süreçte yağacak.

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