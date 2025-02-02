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Haberler Yaşam İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı! Sibirya soğukları kapıda!
Giriş Tarihi: 02.02.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 12:00

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı! Sibirya soğukları kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son tahminlerine göre, bahar günlerinin yaşandığı İstanbul'un yarından itibaren Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği belirtildi. Buna ek olarak önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sıcaklıkların hızlı düşüşüyle beraber yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerindeki bir çok ilde kar yağışı görülecek... Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar...

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı! Sibirya soğukları kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren yurt genelinde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı! Sibirya soğukları kapıda!

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SOĞUK HAVA UYARISI

İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı! Sibirya soğukları kapıda!

SICAKLIKLAR 6 İLA 12 DERECE ARASINDA DÜŞECEK!

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava sıcaklığının 4 Şubat Salı günü düşeceği, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı! Sibirya soğukları kapıda!

İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı! Sibirya soğukları kapıda!

AKOM'DAN UYARI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada yarından itibaren kentin Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Sıcaklığın Çarşamba ve Perşembe günü sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının da etkili olması bekleniyor.

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