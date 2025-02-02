İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı! Sibirya soğukları kapıda!

AKOM'DAN UYARI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada yarından itibaren kentin Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Sıcaklığın Çarşamba ve Perşembe günü sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının da etkili olması bekleniyor.