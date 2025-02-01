İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul’da kar yağacak mı, hava nasıl olacak?

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'u da etkisi altına alması bekleniyor. Trakya'nın bazı kesimlerinde gözlemlenen kar yağışının megakenti de etkileme olasılığı vatandaşları meraklandırırken İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu yanıt arıyor. Güncel tahminler ışığında Şubat ayında İstanbul'da kar yağacak mı, hava nasıl olacak gibi sorular yanıt buldu. İşte detaylar.