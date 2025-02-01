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Haberler Yaşam İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul’da kar yağacak mı, hava nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 13:12 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 13:34

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul’da kar yağacak mı, hava nasıl olacak?

Havanın mevsim normalleri üzerinde seyrettiği İstanbul'da kar beklentisi şubat ayının gelişiyle birlikte artış gösterdi. Aralık ve ocak aylarında kar yağışının gözlemlenmediği megakentte önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahminleri raporu doğrultusunda İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu yanıt buldu. Peki, Şubat ayında İstanbul'da kar yağacak mı, hava nasıl olacak?

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul’da kar yağacak mı, hava nasıl olacak?

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'u da etkisi altına alması bekleniyor. Trakya'nın bazı kesimlerinde gözlemlenen kar yağışının megakenti de etkileme olasılığı vatandaşları meraklandırırken İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu yanıt arıyor. Güncel tahminler ışığında Şubat ayında İstanbul'da kar yağacak mı, hava nasıl olacak gibi sorular yanıt buldu. İşte detaylar.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul’da kar yağacak mı, hava nasıl olacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı haftalık hava durumu tahminlerine göre, önümüzdeki hafta kar yağışı İstanbul'un sınırlarına doğru yaklaşmaya başlayacak. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Şubat ayının ilk haftası kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından, İstanbul'da da soğuk hava etkisini göstermeye başlayacak.

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul’da kar yağacak mı, hava nasıl olacak?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bu haftadan itibaren düşüşe geçecek. Bu hafta Türkiye genelinde kar yağışlarının tekrar etkisini göstermesi bekleniyor. İstanbul'un doğusundan başlayarak, 5 Şubat'tan itibaren soğuk hava dalgası geliyor. 7 Şubat'a kadar sürecek bu soğuk hava, 11 Şubat'a kadar ülke genelinde etkili olacak.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul’da kar yağacak mı, hava nasıl olacak?

ŞUBAT AYINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da soğuk hava dalgasının, 4-5 Şubat'ta başlaması, 10-11 Şubat'a kadar etkili olması ve sonraki günlerde normale dönmesi bekleniyor.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul’da kar yağacak mı, hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ TARİH VERDİ

Öte yandan Meteoroloji'nin hava durumu haritasına göre 6-7 Şubat arasında İstanbul için kar alarmı verdi. Pazartesi ve salı günü itibariyle batıdan yağışlar yurda giriş yapacak.

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