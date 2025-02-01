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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul’da kar yağacak mı, hava nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
13:34
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul’da kar yağacak mı, hava nasıl olacak?
Havanın mevsim normalleri üzerinde seyrettiği İstanbul'da kar beklentisi şubat ayının gelişiyle birlikte artış gösterdi. Aralık ve ocak aylarında kar yağışının gözlemlenmediği megakentte önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahminleri raporu doğrultusunda İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu yanıt buldu. Peki, Şubat ayında İstanbul'da kar yağacak mı, hava nasıl olacak?