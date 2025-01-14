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Haberler Yaşam İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Uzmanlardan uyarı: O tarihte geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:33 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:34

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Uzmanlardan uyarı: O tarihte geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman?

Tüm ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın ardından İstanbul'da kar yağışı beklenmeye başladı. Soğuk hava dalgası Marmara Bölgesi genelinde etkisini artırarak devam ettiriyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya haritasını yayınladı. Uzmanlar mega kentlilerin beklediği o tarihi verdi. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı ve ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul'a kar var mı?

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Uzmanlardan uyarı: O tarihte geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman?

Yeni haftaya Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla beraber güncel hava durumu tahminleri yayınlandı. Vatandaşlar megakentte yağış bekliyor. Yayımlanan rapora göre Marmara bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı ve ne zaman yağacak?

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Uzmanlardan uyarı: O tarihte geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman?

YURT GENELİNDE BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Mersin, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Uzmanlardan uyarı: O tarihte geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman?

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Uzmanlardan uyarı: O tarihte geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji'nin güncel verilerine göre, İstanbul'a kar yağışının bu hafta başlamak üzere olduğu bildirildi. Özellikle akşam saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur şeklinde başlayıp, gece saatlerinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği ve şehrin kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı görülebileceği öngörülüyor.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Uzmanlardan uyarı: O tarihte geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman?

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Cuma ve Cumartesi günleri, yağışların daha yoğun bir şekilde karla karışık yağmur veya kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesiyle birlikte, İstanbul'da bu hafta sonu kar yağışı sonucu beyaz örtüyle karşılaşılması mümkün görünüyor.

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