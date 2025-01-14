Haberler
Yaşam
İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Uzmanlardan uyarı: O tarihte geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
16:34
İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Uzmanlardan uyarı: O tarihte geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman?
Tüm ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın ardından İstanbul'da kar yağışı beklenmeye başladı. Soğuk hava dalgası Marmara Bölgesi genelinde etkisini artırarak devam ettiriyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya haritasını yayınladı. Uzmanlar mega kentlilerin beklediği o tarihi verdi. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı ve ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul'a kar var mı?