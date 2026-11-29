29 KASIM PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre 29 Kasım Pazar günü yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Marmara, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Karadeniz sahilleri ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak geçişleri görülecek.

Antalya'nın batı kesimleri, Bolu, Iğdır ve Malatya çevrelerinde de yağış tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da ise bazı noktalarda yağışların kuvvetini artırması bekleniyor.