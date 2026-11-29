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İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji duyurdu: Karakış yüzünü gösteriyor!
Giriş Tarihi: 29.11.2026 08:15
Güncelleme Tarihi: 29.11.2026 08:57
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji duyurdu: Karakış yüzünü gösteriyor!
İstanbul'da kış havası etkisini hissettirmeye hazırlanıyor. Bugün 29 Kasım Pazar gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi, kent genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji ve AKOM'un son değerlendirmeleriyle birlikte kar yağışının başlayacağı tarih yeniden merak konusu oldu.Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?