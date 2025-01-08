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İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025'in ilk karı için o tarih işaret edildi!
Giriş Tarihi: 08.01.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
08:04
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025'in ilk karı için o tarih işaret edildi!
2025 yılının başında İstanbullular, kar yağışını sabırsızlıkla bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda şehrin yüksek kesimlerine düşen ilk kar taneleri, megakentte kar yağışı özlemini daha da artırdı. Bu nedenle "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu vatandaşlar arasında sıkça gündeme gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, 2025 yılının ilk kar yağışı ne zaman gerçekleşecek?