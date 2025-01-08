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Haberler Yaşam İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025'in ilk karı için o tarih işaret edildi!
Giriş Tarihi: 08.01.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 08:04

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025'in ilk karı için o tarih işaret edildi!

2025 yılının başında İstanbullular, kar yağışını sabırsızlıkla bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda şehrin yüksek kesimlerine düşen ilk kar taneleri, megakentte kar yağışı özlemini daha da artırdı. Bu nedenle "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu vatandaşlar arasında sıkça gündeme gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, 2025 yılının ilk kar yağışı ne zaman gerçekleşecek?

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025’in ilk karı için o tarih işaret edildi!

Meteoroloji yeni haftanın haritasını güncelledi ve uyarılar peş peşe geldi. Bazı bölgelerde karla karışık yağmur, kar ve sağanak etkili olacak. Meteoroloji uzmanları, "2025 yılında İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtı açıklayarak İstanbul'da kar yağışı bekleyenler için tarih verdi. Peki, kar yağacak mı ne zaman yağacak? İşte, ayrıntılar...

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025’in ilk karı için o tarih işaret edildi!

HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevreleri yağışlı geçecek.

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İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025’in ilk karı için o tarih işaret edildi!

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kar İstanbul'a gelecek, ancak ne zaman geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Daha önce yılbaşında kar beklenmediğini söylemiştik ve öyle de oldu. 10-11 Ocak tarihlerinde kar yağışı bekleniyordu, ancak sistem biraz gecikiyor. Görünen o ki, bu sistem Balkanlar üzerinde kalacak. Yine de Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'da kar yağışı kesinlikle olacak."

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025’in ilk karı için o tarih işaret edildi!

KAR YAĞIŞI OCAK VE ŞUBAT AYINDA BEKLENİYOR!

Orhan Şen açıklamalarına; "İstanbul'un kışı, ocak ayı ve şubat ayıdır. Aralık ayında pek İstanbul'a kar yağmaz. Kar yağarsa ne kadar yağarsa, aslında 90 yıllık bir geçmişe baktığımız zaman yılbaşında sadece 2 yılbaşı kar yağmış İstanbul'a. Onun için yani İstanbul'un kar beklentisi biraz zor." ifadeleri ile devam etti.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar duyurdu: 2025’in ilk karı için o tarih işaret edildi!

LODOS KAPIDA!

Uzmasnlardan gelene açıklamlara göre salı günden itibaren lodos hakim oluyor. Lodosla birlikte de sıcaklıklar 4-5 derece daha artacak. Yani kar beklerken sıcaklıklar artıyor. Önümüzdeki hafta içi, yani salı gününe itibaren ta ki cuma gününe kadar sıcaklıklar İstanbul'da 15-16 dereceye kadar çıkacak.

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