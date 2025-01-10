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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isimlerden tarih bilgisi! Meteoroloji ile Ocak'ta İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 06:03
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
06:03
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isimlerden tarih bilgisi! Meteoroloji ile Ocak'ta İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yağış uyarısıyla birlikte megakentliler İstanbul'da ne zaman kar yağacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Ocak ayı itibariyle İstanbullular kar yağışını heyecanla bekliyor. Uzun süredir tüm şehrin beyaz örtüyle kaplanması beklenirken Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Uzmanlardan kar yağışıyla ilgili açıklama geldi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?