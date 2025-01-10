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Haberler Yaşam İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isimlerden tarih bilgisi! Meteoroloji ile Ocak'ta İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 06:03 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 06:03

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isimlerden tarih bilgisi! Meteoroloji ile Ocak'ta İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yağış uyarısıyla birlikte megakentliler İstanbul'da ne zaman kar yağacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Ocak ayı itibariyle İstanbullular kar yağışını heyecanla bekliyor. Uzun süredir tüm şehrin beyaz örtüyle kaplanması beklenirken Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Uzmanlardan kar yağışıyla ilgili açıklama geldi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzman isimlerden tarih bilgisi! Meteoroloji ile Ocak’ta İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın hava durumu raporunu paylaştı. Megakentliler kar yağışı için bekleyişe koyuldu. Ocak ayının ilk haftaları kalırken sağanak yağışın etkisini göstermesi ve hafta sonu sağanak yağmurun etkili olmasıyla kar yağışı hazırlıkları başladı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzman isimlerden tarih bilgisi! Meteoroloji ile Ocak’ta İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kar İstanbul'a gelecek, ancak ne zaman geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Daha önce yılbaşında kar beklenmediğini söylemiştik ve öyle de oldu. 10-11 Ocak tarihlerinde kar yağışı bekleniyordu, ancak sistem biraz gecikiyor. Görünen o ki, bu sistem Balkanlar üzerinde kalacak. Yine de Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'da kar yağışı kesinlikle olacak."

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzman isimlerden tarih bilgisi! Meteoroloji ile Ocak’ta İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

KAR YAĞIŞI OCAK VE ŞUBAT AYINDA BEKLENİYOR!

Orhan Şen açıklamalarına; "İstanbul'un kışı, ocak ayı ve şubat ayıdır. Aralık ayında pek İstanbul'a kar yağmaz. Kar yağarsa ne kadar yağarsa, aslında 90 yıllık bir geçmişe baktığımız zaman yılbaşında sadece 2 yılbaşı kar yağmış İstanbul'a. Onun için yani İstanbul'un kar beklentisi biraz zor." ifadeleri ile devam etti.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzman isimlerden tarih bilgisi! Meteoroloji ile Ocak’ta İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!

İstanbul'da hafta ortasında 16-17 derece seviyelerine çıkan hava sıcaklıklarının, hafta sonu itibarıyla yaklaşık 10 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren başlayan soğuma, pazar günü etkisini daha fazla hissettirecek. Ancak kar yağışı beklenmiyor.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzman isimlerden tarih bilgisi! Meteoroloji ile Ocak’ta İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜSTÜNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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