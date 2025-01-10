İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzman isimlerden tarih bilgisi! Meteoroloji ile Ocak’ta İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kar İstanbul'a gelecek, ancak ne zaman geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Daha önce yılbaşında kar beklenmediğini söylemiştik ve öyle de oldu. 10-11 Ocak tarihlerinde kar yağışı bekleniyordu, ancak sistem biraz gecikiyor. Görünen o ki, bu sistem Balkanlar üzerinde kalacak. Yine de Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'da kar yağışı kesinlikle olacak."