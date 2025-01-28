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İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Her yer don tutacak hava sıcaklıkları düşecek! Uyarılar peş peşe geldi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
23:05
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Her yer don tutacak hava sıcaklıkları düşecek! Uyarılar peş peşe geldi
İstanbul'a kar yağışıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. İstanbullu milyonlarca vatandaş Ocak ayında kar bekliyordu. Fakat hava sıcaklıklarında düşüşler meydana gelse de beklenen kar yağışı İstanbul'a uğramadı. İstanbul'a kar yağmasını bekleyenler için güzel haber geldi. İstanbul'da kar yağışı için yeni tarih verildi. Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar düşecek ve İstanbul'da kar yağışı başlayacak. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek? İşte İstanbul, Ankara dahil hava durumuyla ilgili tüm merak edilenler...