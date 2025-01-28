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Haberler Yaşam İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Her yer don tutacak hava sıcaklıkları düşecek! Uyarılar peş peşe geldi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 23:05 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 23:05

İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Her yer don tutacak hava sıcaklıkları düşecek! Uyarılar peş peşe geldi

İstanbul'a kar yağışıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. İstanbullu milyonlarca vatandaş Ocak ayında kar bekliyordu. Fakat hava sıcaklıklarında düşüşler meydana gelse de beklenen kar yağışı İstanbul'a uğramadı. İstanbul'a kar yağmasını bekleyenler için güzel haber geldi. İstanbul'da kar yağışı için yeni tarih verildi. Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar düşecek ve İstanbul'da kar yağışı başlayacak. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek? İşte İstanbul, Ankara dahil hava durumuyla ilgili tüm merak edilenler...

İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Her yer don tutacak hava sıcaklıkları düşecek! Uyarılar peş peşe geldi

İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor. Hava sıcaklıkları düşecek. Meteoroloji uzmanları İstanbul'a kar yağışı için net tarihi verdi. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Her yer don tutacak hava sıcaklıkları düşecek! Uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Her yer don tutacak hava sıcaklıkları düşecek! Uyarılar peş peşe geldi

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Her yer don tutacak hava sıcaklıkları düşecek! Uyarılar peş peşe geldi

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Her yer don tutacak hava sıcaklıkları düşecek! Uyarılar peş peşe geldi

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA