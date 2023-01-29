Haberler Yaşam İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a ne zaman kar geliyor?

Giriş Tarihi: 29.01.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 14:59

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a ne zaman kar geliyor?

İstanbul'a kar yağışı için geri sayım başladı. Ocak ayı biterken beklenen soğuk hava şehre uğradı. Son günlerde düşen hava sıcaklıkları sonrası İstanbul'a ne zaman kar yağacak araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminleri ile araştırmalar sürüyor. Yurdun yüksek kesimlerine uğrayan kar yağışı İstanbul için bekleniyor. Konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte bekleniyor? İşte, tüm merak edilenler…