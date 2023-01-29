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Haberler Yaşam İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a ne zaman kar geliyor?
Giriş Tarihi: 29.01.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 14:59

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a ne zaman kar geliyor?

İstanbul'a kar yağışı için geri sayım başladı. Ocak ayı biterken beklenen soğuk hava şehre uğradı. Son günlerde düşen hava sıcaklıkları sonrası İstanbul'a ne zaman kar yağacak araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminleri ile araştırmalar sürüyor. Yurdun yüksek kesimlerine uğrayan kar yağışı İstanbul için bekleniyor. Konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte bekleniyor? İşte, tüm merak edilenler…

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul’a ne zaman kar geliyor?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte gelecek soruları yanıt arıyor. Meteoroloji hava durumu tahminleri ile beklenen tarih verildi. Soğuk havaların gelişiyle birlikte İstanbul'a kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava dalgası ile birlikte şehirde beklenen yağış araştırılmaya başladı. Yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışlar İstanbul için sorgulanıyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi tarihte bekleniyor? İşte, detaylar…

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul’a ne zaman kar geliyor?

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul’a ne zaman kar geliyor?

Yağışların; genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul’a ne zaman kar geliyor?

HAVA DURUMU 29 OCAK 2023

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul’a ne zaman kar geliyor?

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR!

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

İstanbul'da havaların bugün daha da soğuyacağını belirten Kerem Ökten, "Akşam, Gece ve Pazartesi sabahı hafif kar geçişleri bekleniyor." dedi.

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