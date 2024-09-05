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Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:06

İstanbul'da akılalmaz olay: Kuyumcuyu öldürüp, 1 kg altını çaldılar!

Sultangazi'de çantasında yaklaşık 1 kilogram altın bulunan kuyumcu Mohammed Mosh, iş yerinden çıktıktan sonra silahlı 2 kişi tarafından takip edildi. Şüpheliler, kuyumcunun evine gireceği sıralarda çantasını çalmaya çalıştı. 2 şüpheliye direnen kuyumcu, silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu. Şüphelilerin kaçtığı anları güvenlik kamerası kaydederken, sokakta yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı...

DHA
İstanbul’da akılalmaz olay: Kuyumcuyu öldürüp, 1 kg altını çaldılar!

Olay, saat 20.45 sıralarında İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2202. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kuyumcu Mohammed Mosh, dükkânından çıktıktan sonra silahlı 2 kişi tarafından evine kadar takip edildi.

İstanbul’da akılalmaz olay: Kuyumcuyu öldürüp, 1 kg altını çaldılar!

Şüpheliler, Mosh evine gireceği sırada yanında bulunan yaklaşık 1 kilogram altını çalmak istedi. Çantayı vermeyen kuyumcu bir süre direndi.

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İstanbul’da akılalmaz olay: Kuyumcuyu öldürüp, 1 kg altını çaldılar!

Şüpheliler bunun üzerine yanlarında bulunan silahla kuyumcuya ateş açtı. Mosh bacaklarından ve kafasından vurularak ağır yaralandı.

İstanbul’da akılalmaz olay: Kuyumcuyu öldürüp, 1 kg altını çaldılar!

Şüpheliler 1 kilogram altını çalarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Mohammed Mosh'u hastaneye kaldırdı.

İstanbul’da akılalmaz olay: Kuyumcuyu öldürüp, 1 kg altını çaldılar!

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mosh hayata gözlerini yumdu. Polis ekipleri olay sonrası içinde 1 kilogram altın bulunan çantayla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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