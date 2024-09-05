Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
12:06
İstanbul'da akılalmaz olay: Kuyumcuyu öldürüp, 1 kg altını çaldılar!
Sultangazi'de çantasında yaklaşık 1 kilogram altın bulunan kuyumcu Mohammed Mosh, iş yerinden çıktıktan sonra silahlı 2 kişi tarafından takip edildi. Şüpheliler, kuyumcunun evine gireceği sıralarda çantasını çalmaya çalıştı. 2 şüpheliye direnen kuyumcu, silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu. Şüphelilerin kaçtığı anları güvenlik kamerası kaydederken, sokakta yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı...