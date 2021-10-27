İstanbul’da bodyguardın parmağını koparmıştı! Kazak model hakkında flaş gelişme!

"BİR BAKTIM PARMAĞIM YOK"



Şikayetçi Cumhur Cengiz 8 yıldır gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, olay gecesi sanık ve arkadaşlarının diğer müşterileri rahatsız edecek şekilde davrandıklarının garsonlar tarafından söylenmesi üzerine kadınların yanına giderek eğlencelerine son vermelerini istediğini anlattı. Cengiz, "Sarışın olan arkadaşı sanığa ve diğer bayana 'Hadi gidelim' dedi. Sanık tuhaf bir şekilde tekrar gece kulübüne girmeye çalıştı. Tırnaklarını bana doğru tutarak üzerime doğru geliyordu, 'Çekilin geçeceğim' diyordu. Sonra daha da hırçınlaşmaya başladı. Çantasıyla yanımda bulunan Eren isimli güvenlik görevlisine vurdu. Bunu üzerine Eren de ona tokat attı. Ben Eren'e kenara geçmesini söyledim. Sanık, Eren'in kafasına yumruk attı" şeklinde konuştu. Sanığı dışarı çıkarmaya çalışırken kendisini yere bıraktığını belirten Cengiz, "Üzerinde mini elbise olduğu için çamaşırları görünmeye başladı. Yerden kalkmadı. Eren'e, 'Sen ayaklarından tut. Ben de koltuk altından tutayım, dışarı çıkartalım' dedim. Koltuk altından ben tutuyordum. Sonra dehşete kapıldım. Bir baktım parmağım yok. Şahsı bu şekilde dışarı çıkartırken bir anda sağ el yüzük parmağımın uç kısmının koptuğunu gördüm. O ana kadar bir acı hissetmemiştim. Parmağımı gördüğüm anda sanığı bıraktım. Sanığa iki tokat attım. Telefonumun ışığıyla parmağımın kopan parçasını aradım ve buldum. Hemen hastaneye gittim. Hastaneye gittiğim için benden sonra olanları görmedim. Şikayetçiyim. Bu olay nedeniyle 15 bin TL tedavi masrafım oldu. Bir ay işe gidemedim" şeklinde konuştu.





