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Haberler Yaşam İstanbul'da bugün otobüs seferleri iptal mi oldu? 22 Mayıs Perşembe İstanbul'da otobüsler çalışmıyor mu?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:31 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 08:31

İstanbul'da bugün otobüs seferleri iptal mi oldu? 22 Mayıs Perşembe İstanbul'da otobüsler çalışmıyor mu?

İstanbul'da toplu taşımada yaşanan sıkıntılar yeniden gündeme oturdu. Özel Halk Otobüsü işletmecileri, 22 Mayıs Perşembe günü araçlarını çalıştırmama kararı aldı. Yaklaşık 3 bin 41 özel halk otobüsü bu tarihte seferlere çıkmayacak. Toplu taşımayı kullanan vatandaşlar ise iptal edilen otobüs hatlarını merak ediyor. Peki, İstanbul'da bugün otobüs seferleri iptal mi? 22 Mayıs'ta hangi otobüs güzergahları hizmet vermeyecek? İşte tüm detaylar…

İstanbul’da bugün otobüs seferleri iptal mi oldu? 22 Mayıs Perşembe İstanbul’da otobüsler çalışmıyor mu?

İstanbul'da 22 Mayıs tarihinde toplu taşıma hizmetlerinde kesinti yaşanması bekleniyor. Özel Halk Otobüsü işletmecileri kontak kapatma kararı alırken, toplamda 3.041 araç sefere çıkmayacak. Yolcular ise iptal edilen hatların listesini araştırıyor. Peki, İstanbul'da otobüs seferleri iptal mi edildi? İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

İstanbul’da bugün otobüs seferleri iptal mi oldu? 22 Mayıs Perşembe İstanbul’da otobüsler çalışmıyor mu?

BUGÜN İETT OTOBÜSLERİ ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası, ödemelerin gecikmesi sebebiyle 3.041 aracın hizmet veremeyeceğini duyurdu. Bu uygulama yalnızca özel halk otobüslerini kapsıyor. Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İBB'den uzun süredir eksik ödeme aldıklarını ve artan giderler nedeniyle birçok esnafın araçlarını çalıştıramadığını belirtti. Şoförlerin de desteklediği bu kararla, 22 Mayıs Perşembe günü yaklaşık 6 bin sürücü araç kullanmayacak.

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İstanbul’da bugün otobüs seferleri iptal mi oldu? 22 Mayıs Perşembe İstanbul’da otobüsler çalışmıyor mu?

İSTANBUL'DA BUGÜN OTOBÜSLER NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Alınan karar kapsamında, kent genelinde hizmet veren 6 bin 470 otobüsün yaklaşık yarısını oluşturan 3 bin 41 özel halk otobüsü söz konusu tarihte sefere çıkmayacak. Bu araçlarda görev yapan yaklaşık 6 bin şoförün de aynı gün çalışmayacağı ifade edildi.

İstanbul’da bugün otobüs seferleri iptal mi oldu? 22 Mayıs Perşembe İstanbul’da otobüsler çalışmıyor mu?

22 MAYIS İSTANBUL HANGİ OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL OLACAK?

Şehir genelinde günlük taşıma kapasitesi açısından büyük paya sahip bu otobüslerin devreden çıkması, toplu taşıma kullanıcılarını alternatif güzergahlara yönlendirebilir.

İstanbul’da bugün otobüs seferleri iptal mi oldu? 22 Mayıs Perşembe İstanbul’da otobüsler çalışmıyor mu?