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İstanbul'da bugün otobüs seferleri iptal mi oldu? 22 Mayıs Perşembe İstanbul'da otobüsler çalışmıyor mu?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:31
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
08:31
İstanbul'da bugün otobüs seferleri iptal mi oldu? 22 Mayıs Perşembe İstanbul'da otobüsler çalışmıyor mu?
İstanbul'da toplu taşımada yaşanan sıkıntılar yeniden gündeme oturdu. Özel Halk Otobüsü işletmecileri, 22 Mayıs Perşembe günü araçlarını çalıştırmama kararı aldı. Yaklaşık 3 bin 41 özel halk otobüsü bu tarihte seferlere çıkmayacak. Toplu taşımayı kullanan vatandaşlar ise iptal edilen otobüs hatlarını merak ediyor. Peki, İstanbul'da bugün otobüs seferleri iptal mi? 22 Mayıs'ta hangi otobüs güzergahları hizmet vermeyecek? İşte tüm detaylar…