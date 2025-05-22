İstanbul’da bugün otobüs seferleri iptal mi oldu? 22 Mayıs Perşembe İstanbul’da otobüsler çalışmıyor mu?

BUGÜN İETT OTOBÜSLERİ ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası, ödemelerin gecikmesi sebebiyle 3.041 aracın hizmet veremeyeceğini duyurdu. Bu uygulama yalnızca özel halk otobüslerini kapsıyor. Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İBB'den uzun süredir eksik ödeme aldıklarını ve artan giderler nedeniyle birçok esnafın araçlarını çalıştıramadığını belirtti. Şoförlerin de desteklediği bu kararla, 22 Mayıs Perşembe günü yaklaşık 6 bin sürücü araç kullanmayacak.