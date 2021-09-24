Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'da dehşet evi! Ölü kediyi boyayıp kapıya astı: Siz ne anlarsınız sanattan...
Giriş Tarihi: 24.09.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 11:46

İstanbul'da dehşet evi! Ölü kediyi boyayıp kapıya astı: Siz ne anlarsınız sanattan...

İstanbul Şişli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, evinin pencere demirlerine boyanmış ölü kedi astı. Tedirgin olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinin şikayeti ile kadın, gözaltına alındı. Sözleri işe şaşırttı: Siz ne anlarsınız sanattan...

DHA
İstanbul’da dehşet evi! Ölü kediyi boyayıp kapıya astı: Siz ne anlarsınız sanattan...

Olay, Şişli Kurtuluş Mahallesi Değirmen Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, çocukluğunda Kurtuluş'ta yaşayan Kader K. (46) bir süre önce babasından kalan boş eve geldi. Önce evin cam ve çerçevelerine kıran kadın, bazı eşyaları da dışarı attı.

İstanbul’da dehşet evi! Ölü kediyi boyayıp kapıya astı: Siz ne anlarsınız sanattan...

Kader K.'nın evinin penceresinde farklı zamanlarda sarıya ve pembeye boyanmış ölü kediler olduğunu görenler büyük şok yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da dehşet evi! Ölü kediyi boyayıp kapıya astı: Siz ne anlarsınız sanattan...

Kadının tedavi edilmesi için imza toplayarak yetkililere haber verildi. Kader K. polis tarafından gözaltına alınarak, hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. Kader K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sözleri ise şaşırttı: "Siz ne anlarsız sanattan..."

İstanbul’da dehşet evi! Ölü kediyi boyayıp kapıya astı: Siz ne anlarsınız sanattan...


ÖLÜ KEDİYİ PENCERE DEMİRİNE ASTI ASTI

Kader K'nın ölü kediyi boyadıktan sonra pencere demirlerine asması cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul’da dehşet evi! Ölü kediyi boyayıp kapıya astı: Siz ne anlarsınız sanattan...

Görüntülerde kadının ölmüş kediyi boyadıktan sonra pencereye asması yer aldı.

SON DAKİKA