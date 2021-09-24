İstanbul’da dehşet evi! Ölü kediyi boyayıp kapıya astı: Siz ne anlarsınız sanattan...

Kadının tedavi edilmesi için imza toplayarak yetkililere haber verildi. Kader K. polis tarafından gözaltına alınarak, hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. Kader K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sözleri ise şaşırttı: "Siz ne anlarsız sanattan..."