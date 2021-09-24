HaberlerYaşamİstanbul'da dehşet evi! Ölü kediyi boyayıp kapıya astı: Siz ne anlarsınız sanattan...
Giriş Tarihi: 24.09.2021 11:43Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 11:46
İstanbul'da dehşet evi! Ölü kediyi boyayıp kapıya astı: Siz ne anlarsınız sanattan...
İstanbulŞişli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, evinin pencere demirlerine boyanmış ölü kedi astı. Tedirgin olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinin şikayeti ile kadın, gözaltına alındı. Sözleri işe şaşırttı: Siz ne anlarsınız sanattan...