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Haberler Yaşam İstanbul’da dev fuhuş operasyonu! 24 mağdur kadın kurtarıldı: Aralarında dans öğretmeni de var
Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 10:54

İstanbul’da dev fuhuş operasyonu! 24 mağdur kadın kurtarıldı: Aralarında dans öğretmeni de var

İstanbul'da açtıkları gece kulübü ve pavyonlarda fuhuş yaptırdıkları temin edilen kişilere yönelik yapılan dev operasyonda Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 57 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden 17'sinin şüpheli 24'ünün mağdur kadın 16'sının ise müşteri olduğu öğrenildi. Kadınlardan çoğunun Ukrayna ve Rusya'dan turist vizesi ile geldikleri belirlenirken bir kadının asıl mesleğinin ülkesinde dans öğretmeni olduğu belirtildi. İşte İstanbul'daki fuhuş operasyonuna ilişkin detaylar...

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da dev fuhuş operasyonu! 24 mağdur kadın kurtarıldı: Aralarında dans öğretmeni de var

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatıyla İstanbul genelinde fuhuşla mücadele amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ahlak Büro Amirliği görevlilerince teknik ve fiziki takip başlatıldı.

İstanbul’da dev fuhuş operasyonu! 24 mağdur kadın kurtarıldı: Aralarında dans öğretmeni de var

Yaklaşık 4 ay süre ile yapılan çalışma sonucunda amca olarak tanınan çete lideri ile onun oğul ve yeğenlerinin başını çektiği 10 erkek 7 kadın olmak üzere toplamda 17 şüpheli tek tek tespit edildi.

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İstanbul’da dev fuhuş operasyonu! 24 mağdur kadın kurtarıldı: Aralarında dans öğretmeni de var

DANS ÖĞRETMENİ FUHUŞ OPERASYONUNDA

İddiaya göre çete içerisinde bulunan kadınlar başka kadınlarla irtibat kurup buradaki maddi kazancın yüksek olduğunu söyleyerek kendi yanlarına çekiyorlardı.

İstanbul’da dev fuhuş operasyonu! 24 mağdur kadın kurtarıldı: Aralarında dans öğretmeni de var

Özellikle Rusya ve Ukrayna üzerinden turist vizesi ile İstanbul'a gelip 3 ay kalan kadınlar bu süre zarfında bu mekanlarda çalıştırılıyor kalacak yer ve iş temin ediliyordu.

İstanbul’da dev fuhuş operasyonu! 24 mağdur kadın kurtarıldı: Aralarında dans öğretmeni de var

Rusya'dan gelen bir kadının asıl mesleğinin dans öğretmeni olduğu öğrenildi.

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