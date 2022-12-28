Haberler Yaşam İstanbul’da dev fuhuş operasyonu! 24 mağdur kadın kurtarıldı: Aralarında dans öğretmeni de var

Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 10:54

İstanbul’da dev fuhuş operasyonu! 24 mağdur kadın kurtarıldı: Aralarında dans öğretmeni de var

İstanbul'da açtıkları gece kulübü ve pavyonlarda fuhuş yaptırdıkları temin edilen kişilere yönelik yapılan dev operasyonda Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 57 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden 17'sinin şüpheli 24'ünün mağdur kadın 16'sının ise müşteri olduğu öğrenildi. Kadınlardan çoğunun Ukrayna ve Rusya'dan turist vizesi ile geldikleri belirlenirken bir kadının asıl mesleğinin ülkesinde dans öğretmeni olduğu belirtildi. İşte İstanbul'daki fuhuş operasyonuna ilişkin detaylar...