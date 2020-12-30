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’da manzarası göz kamaştırdı

Yılın son dolunayının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinden doğuşunda oluşan muhteşem hayran bıraktı. Bu arada bir çok yerden çekilen görüntülerde, görenlere adeta görsel ziyafet çekti.

MURAT ŞENGÜL MURAT ŞENGÜL
Giriş Tarihi: 30.12.2020 22:47 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 22:58
İstanbul’da dolunay manzarası göz kamaştırdı

Boğazı'nda dolunayın 15 Temmuz Şehir Köprüsü üzerinden doğuşu kendine hayran bıraktı. Boğaz'da yürüyüşe çıkan vatandaşlar dolunayın göz kamaştıran manzarasını hayranlıkla izleyip fotoğrafını çekti.

İstanbul’da dolunay manzarası göz kamaştırdı

Günün kararması ve köprünün ışıklarının açılması sonucu ; vapurlar, martılar ve deniz ile herkesin ilgi odağı oldu.

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İstanbul’da dolunay manzarası göz kamaştırdı

15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle dolunayın aynı karede buluşması ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da dolunay manzarası göz kamaştırdı

Fırsatı değerlendirip fotoğraf çekenler, Galata Kulesi ve dolunayı aynı karede buluşturmak için epeyce emek sarfetti.

İstanbul’da dolunay manzarası göz kamaştırdı
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