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İstanbul’da evlat dehşeti: 14 yaşındaki genç babasını 20 yerinden bıçakladı!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
16:41
İstanbul’da evlat dehşeti: 14 yaşındaki genç babasını 20 yerinden bıçakladı!
İstanbul'da Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, 14 yaşındaki oğlu K. Karakoyunlu tarafından evinde 20 yerinden bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Avukat Karakoyunlu tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan K. Karakoyunlu'nun savunması ise şaşkınlık yarattı: Bana çok karışıyordu!