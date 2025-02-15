İstanbul’da haraç çetesine şafak baskını! Çeteden akılalmaz yöntem: Dikkat çekmemek için kadınları kullanmışlar!

Son bir ayda meydana gelen olayların ardından şüphelilerin mağduru arayarak önce 2 milyon lira fidye istedikleri ancak mağdurun küfür ederek bu parayı vermemesi üzerine kurşunlama olaylarını devam ederek "Cezan 5 milyon lira oldu." şeklinde telefon ettikleri öğrenildi.