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İstanbul’da haraç çetesine şafak baskını! Çeteden akılalmaz yöntem: Dikkat çekmemek için kadınları kullanmışlar!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
13:41
İstanbul’da haraç çetesine şafak baskını! Çeteden akılalmaz yöntem: Dikkat çekmemek için kadınları kullanmışlar!
İstanbul Esenyurt'ta suç örgütleri adına haraç istemek için 12 ayrı kurşunlama olayına karıştığı tespit edilen 2'si kadın 11 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin bir esnaftan sana ceza kestik deyip önce 2 milyon lira istedikleri ardından birkaç kez daha işyerini kurşunlayıp miktarı 5 milyon liraya çıkardıkları ortaya çıktı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Çetenin dikkat çekmemek için kullandıkları yöntem şaşkınlık yarattı!