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Haberler Yaşam İstanbul’da haraç çetesine şafak baskını! Çeteden akılalmaz yöntem: Dikkat çekmemek için kadınları kullanmışlar!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:41

İstanbul’da haraç çetesine şafak baskını! Çeteden akılalmaz yöntem: Dikkat çekmemek için kadınları kullanmışlar!

İstanbul Esenyurt'ta suç örgütleri adına haraç istemek için 12 ayrı kurşunlama olayına karıştığı tespit edilen 2'si kadın 11 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin bir esnaftan sana ceza kestik deyip önce 2 milyon lira istedikleri ardından birkaç kez daha işyerini kurşunlayıp miktarı 5 milyon liraya çıkardıkları ortaya çıktı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Çetenin dikkat çekmemek için kullandıkları yöntem şaşkınlık yarattı!

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da haraç çetesine şafak baskını! Çeteden akılalmaz yöntem: Dikkat çekmemek için kadınları kullanmışlar!

Esenyurt'ta bulunan bir marketler zincirine ait 3 farkı marketi ve marketlerin sahibinin evinin kurşunlanması üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

İstanbul’da haraç çetesine şafak baskını! Çeteden akılalmaz yöntem: Dikkat çekmemek için kadınları kullanmışlar!

Son bir ayda meydana gelen olayların ardından şüphelilerin mağduru arayarak önce 2 milyon lira fidye istedikleri ancak mağdurun küfür ederek bu parayı vermemesi üzerine kurşunlama olaylarını devam ederek "Cezan 5 milyon lira oldu." şeklinde telefon ettikleri öğrenildi.

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İstanbul’da haraç çetesine şafak baskını! Çeteden akılalmaz yöntem: Dikkat çekmemek için kadınları kullanmışlar!

TEK TEK TESPİT EDİLDİLER

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin bazı olaylar sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

İstanbul’da haraç çetesine şafak baskını! Çeteden akılalmaz yöntem: Dikkat çekmemek için kadınları kullanmışlar!

Görüntülerde şüphelilerin kurşunlamaları yaptıktan sonra koşarak olay yerinden kaçtıkları görüldü. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada görüntülerin izini süren dedektifler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

İstanbul’da haraç çetesine şafak baskını! Çeteden akılalmaz yöntem: Dikkat çekmemek için kadınları kullanmışlar!

ÖZEL HAREKATLI BASKIN

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüphelilerin tespit edilen evlerine baskınlar yapıldı. Baskınlarda ikisi kadın 11 kişilik çete üyesi yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi.

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