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Haberler Yaşam İstanbul'da inanılmaz olay: Dükkanın ortasına tuvaletini yaptı!
Giriş Tarihi: 28.09.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 11:40

İstanbul'da inanılmaz olay: Dükkanın ortasına tuvaletini yaptı!

İstanbul'da 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. Bir hırsız, dükkanın ortasına tuvaletini yaptı. İnanılmaz anlar kameralara saniye saniye yansıdı

İstanbul’da inanılmaz olay: Dükkanın ortasına tuvaletini yaptı!

İSTANBUL'DA HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN GELDİĞİ DÜKKANA TUVALETİNİ YAPTI

İğrenç olay, İstanbul Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir lokantada önceki gece yaşandı.

İstanbul’da inanılmaz olay: Dükkanın ortasına tuvaletini yaptı!

İddiaya göre, dükkanın önüne gelen bir hırsız önce kapıda bulunan masalarda oturup dinlendi, daha sonra da tuvaletini yaptı.

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İstanbul’da inanılmaz olay: Dükkanın ortasına tuvaletini yaptı!

Bir süre bekleyen hırsız daha sonra camı zorlayarak içeriye girip kasadaki paraları çalarak kaçtı.

İstanbul’da inanılmaz olay: Dükkanın ortasına tuvaletini yaptı!

Hırsızın rahatlığı ve tuvaletini yapması ise pes artık dedirtti.

İstanbul’da inanılmaz olay: Dükkanın ortasına tuvaletini yaptı!

Dükkan sahibi Turan Toprak, şunları söyledi: Saat 03.30 sularında 20'li yaşlarda bir genç çocuk dükkanın içerisine giriyor, buralarda dolaşıyor.

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