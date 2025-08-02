İstanbul’da kan donduran olay! Ev arkadaşının boğazını kesti! İlk ifadesi ortaya çıktı

Olay, 31 Temmuz Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda yaşayan Oktay Barbaros ile ev arkadaşı Ferhat O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı. Ardından Barbaros, aldıkları yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ferhat O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Oktay Barbaros'un boğazını kesti. Olayın ardından Ferhat O. kaçarken, Oktay Barbaros olay yerinde hayatını kaybetti.