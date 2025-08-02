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İstanbul'da kan donduran olay! Ev arkadaşının boğazını kesti! İlk ifadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 02.08.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025
10:41
İstanbul'da kan donduran olay! Ev arkadaşının boğazını kesti! İlk ifadesi ortaya çıktı
Kağıthane'de bir gecekonduda yaşayan Ferhat O. (29), mutfakta kahvaltı hazırladığı sırada yumurta çırpan ev arkadaşı Oktay Barbaros'u (41) bıçakla boğazını kesip öldürdü. Olaydan sonra kaçan Ferhat O. polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı