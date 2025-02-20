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Haberler Yaşam İstanbul’da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi! Kimi arkadaki araçlara çarptı, kimi yol kenarına düştü
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:07

İstanbul’da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi! Kimi arkadaki araçlara çarptı, kimi yol kenarına düştü

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Kağıthane'de yokuş çıkamayan sürücü kayarak arkadaki araçlara çarparken, Beykoz'da bir otomobil yol kenarına düştü.

DHA
İstanbul’da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi! Kimi arkadaki araçlara çarptı, kimi yol kenarına düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti, trafik durma noktasına geldi. Karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı.

İstanbul’da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi! Kimi arkadaki araçlara çarptı, kimi yol kenarına düştü

YOKUŞ ÇIKAMAYAN SÜRÜCÜ KAYARAK ARKADAKİ ARACA ÇARPTI

Sarıyer Maden Mahallesi'nde yaşanan kazada yokuştan inen kamyonet kaydı. Yan dönen araç güçlükle durabildi.

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İstanbul’da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi! Kimi arkadaki araçlara çarptı, kimi yol kenarına düştü

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yaşanan bir diğer kazada ise, yokuş çıkamayan sürücü kayarak arkadaki araçlara çarptı. Kaza nedeniyle panik yaşandı.

İstanbul’da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi! Kimi arkadaki araçlara çarptı, kimi yol kenarına düştü

Yine Kağıthane Şirintepe'de yaşanan bir diğer kazada ise, yokuştan inen taksi şoförünün kullandığı araç kaydı.

İstanbul’da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi! Kimi arkadaki araçlara çarptı, kimi yol kenarına düştü

KARDA KAYAN OTOMOBİL YOL KENARINA DÜŞTÜ

Yan dönen taksi park halindeki araca çarparak durduktan sonra geri manevra yaparak yoluna devam etti.

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