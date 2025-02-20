İstanbul’da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi! Kimi arkadaki araçlara çarptı, kimi yol kenarına düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti, trafik durma noktasına geldi. Karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı.