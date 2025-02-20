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İstanbul’da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi! Kimi arkadaki araçlara çarptı, kimi yol kenarına düştü
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
11:07
İstanbul’da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi! Kimi arkadaki araçlara çarptı, kimi yol kenarına düştü
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Kağıthane'de yokuş çıkamayan sürücü kayarak arkadaki araçlara çarparken, Beykoz'da bir otomobil yol kenarına düştü.