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Haberler Yaşam İstanbul'da lisenin karşısında pes dedirten olay! Çırılçıplak soyundu öğrencileri taciz etti
Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:21 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:30

İstanbul'da lisenin karşısında pes dedirten olay! Çırılçıplak soyundu öğrencileri taciz etti

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir lisenin önünde inanılmaz bir olay yaşandı. Necat Ç. isimli şahıs bir lisenin karşısında bulunan evinin perdesini açarak çırılçıplak soyundu ve öğrencilere taciz hareketinde bulundu. Savcılık tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla şahıs hakkında 3 yıl istemiyle dava açıldı.

Armağan YILMAZ
İstanbul’da lisenin karşısında pes dedirten olay! Çırılçıplak soyundu öğrencileri taciz etti

Olay geçtiğimiz Eylül ayında Sarıyer'de meydana geldi. Necat Ç. (41) isimli şahıs iddiaya göre; bir lisenin karşısında bulunan evinde perdeyi açarak öğrencilere baktı ve çırılçıplak bir şekilde soyunmaya başladı. Durumu fark eden bazı öğrenciler şahsa tepki gösterdi ancak şüpheli kişi aldırış etmedi.

İstanbul’da lisenin karşısında pes dedirten olay! Çırılçıplak soyundu öğrencileri taciz etti

Necat Ç. ardı ardına günlerde aynı eylemini sürdürdü. 11 Eylül günü şüpheli şahıs evinin penceresini açarak yine çırılçıplak soyundu, cinsel organıyla öğrencilere bakarak taciz eyleminde bulundu.

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İstanbul’da lisenin karşısında pes dedirten olay! Çırılçıplak soyundu öğrencileri taciz etti

Tepkiler üzerine öğrenciler durumu polis ekiplerine bildirdi, Necat Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da lisenin karşısında pes dedirten olay! Çırılçıplak soyundu öğrencileri taciz etti

"PERDENİN İPLERİNİ DÜZELTİYORDUM"

Şüpheli Necat Ç. ifadesinde suçlamaları reddederek, okuldan evine sürekli telefon edildiğini ve üst bölgesi çıplak şekilde evde dolaştığını, perdesinin özelliğinden dolayı sürekli açıldığını, sadece perdesinin iplerini düzeltmeye çalıştığını iddia etti. Alt bölgesinin kesinlikle çıplak olmadığını, cinsel organıyla herhangi bir eylemde bulunmadığını belirtti.

İstanbul’da lisenin karşısında pes dedirten olay! Çırılçıplak soyundu öğrencileri taciz etti

3 YIL HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlamasının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede toplanan tüm deliller doğrultusunda şüpheli şahsın suçu işlediği ve dava açılması için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.

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