İstanbul’da lisenin karşısında pes dedirten olay! Çırılçıplak soyundu öğrencileri taciz etti

Olay geçtiğimiz Eylül ayında Sarıyer'de meydana geldi. Necat Ç. (41) isimli şahıs iddiaya göre; bir lisenin karşısında bulunan evinde perdeyi açarak öğrencilere baktı ve çırılçıplak bir şekilde soyunmaya başladı. Durumu fark eden bazı öğrenciler şahsa tepki gösterdi ancak şüpheli kişi aldırış etmedi.