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İstanbul'da lisenin karşısında pes dedirten olay! Çırılçıplak soyundu öğrencileri taciz etti
Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
15:30
İstanbul'da lisenin karşısında pes dedirten olay! Çırılçıplak soyundu öğrencileri taciz etti
İstanbul Sarıyer'de bulunan bir lisenin önünde inanılmaz bir olay yaşandı. Necat Ç. isimli şahıs bir lisenin karşısında bulunan evinin perdesini açarak çırılçıplak soyundu ve öğrencilere taciz hareketinde bulundu. Savcılık tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla şahıs hakkında 3 yıl istemiyle dava açıldı.