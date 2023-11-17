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Haberler Yaşam İstanbul'da palalı avukat dehşet saçtı! Sokaktan geçenlere saldırdı
Giriş Tarihi: 17.11.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 07:04

İstanbul'da palalı avukat dehşet saçtı! Sokaktan geçenlere saldırdı

Büyükçekmece'de eline aldığı pala ile sokaktan geçenlere ve komşularına saldıran A.T. (52), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.T'nin apartmanda hakaret ve silahlı tehditlerine devam etmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınan A.T, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince A.T'nin gözlem altına alınmasına karar verildi. İstanbul Barosu'nda avukatlık kaydı olduğu da öğrenilen A.T. hastaneye sevk edildi.

HUZEYFE ATICI
İstanbul’da palalı avukat dehşet saçtı! Sokaktan geçenlere saldırdı

Akıllara durgunluk veren palalı saldırı geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Büyükçekmece'ye bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan Soydan sokakta meydana geldi. A.T., avukatlık ofisi olarak kullandığı zemin katı daireden dışarı çıkarak sokaktan geçenlere hakaretler savurup elindeki palayı savurmaya başladı. Sokaktan geçen şahıslar hızla olay yerinden kaçtı. Y.E.S. (18) adında bir vatandaş da yere düşme sonucunda karnından yaralandı.

İstanbul’da palalı avukat dehşet saçtı! Sokaktan geçenlere saldırdı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gelince avukatlık ofisine giren A.T. polislere de bıçak ve çapa ile saldırı girişiminde bulundu. A.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan avukat hakkında 10 vatandaş Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul’da palalı avukat dehşet saçtı! Sokaktan geçenlere saldırdı

A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Cumartesi günü Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak getirildi. Savcılık ifadesinin ardından adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da palalı avukat dehşet saçtı! Sokaktan geçenlere saldırdı

TEHDİT VE HAKARETLER DURMADI

Şüpheli avukat A.T'nin serbest kaldıktan sonra da silahlı tehdit ve hakaretlerinin devam etmesiyle kendisi ile aynı apartmanda oturan bazı vatandaşlar Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İstanbul’da palalı avukat dehşet saçtı! Sokaktan geçenlere saldırdı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından avukat A.T. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çıkarılan yakalama kararı ile A.T, polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı.

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