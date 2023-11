Haberler Yaşam İstanbul'da palalı avukat dehşet saçtı! Sokaktan geçenlere saldırdı

Giriş Tarihi: 17.11.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 07:04

Büyükçekmece'de eline aldığı pala ile sokaktan geçenlere ve komşularına saldıran A.T. (52), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.T'nin apartmanda hakaret ve silahlı tehditlerine devam etmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınan A.T, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince A.T'nin gözlem altına alınmasına karar verildi. İstanbul Barosu'nda avukatlık kaydı olduğu da öğrenilen A.T. hastaneye sevk edildi.