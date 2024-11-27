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Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:18

İstanbul’da polisi boynundan bıçaklayan cani için istenen ceza açıklandı! "Erkek erkeğe kavga etmek isterim"

Korkunç olay 12 Ekim'de İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Madde bağımlısı Oytun Ilgar, 2024'de polis memuru R.Ş.'ye görevini yaptığı sırada arkasından yaklaşan ve 'sustalı' bıçakla ensesinden bıçaklayarak yaraladı. Ilgar'ın olaydan önce kendisini durduran polislere karşı, "Düelloya davet ediyorum. Erkek erkeğe kavga etmek isterim kendisiyle" şeklinde video yayınladığı ortaya çıktı. Tutuklu Ilgar hakkında istenen ceza da açıklandı. İşte haberin detayları...

İHA
İstanbul’da polisi boynundan bıçaklayan cani için istenen ceza açıklandı! Erkek erkeğe kavga etmek isterim

Türkiye'nin konuştuğu olay İstiklal Caddesi'nde meydana gelmişti. 12 Ekim 2024'de polis memuru R.Ş.'ye görevini yaptığı sırada arkasından yaklaşan ve 'sustalı' bıçakla ensesinden bıçaklayarak yaralayan şüpheli Oytun Ilgar'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul’da polisi boynundan bıçaklayan cani için istenen ceza açıklandı! Erkek erkeğe kavga etmek isterim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay günü polis memuru R.Ş.'nin İstiklal Caddesi'nin tünel girişinde görevini yaptığı, bu sırada şüpheli Oytun Ilgar'ın arkadan yaklaştığı, elindeki taşıması yasak olan bıçakla üzerinde polis yeleği bulunan müştekinin ense kısmına vurup kaçtığı anlatıldı.

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İstanbul’da polisi boynundan bıçaklayan cani için istenen ceza açıklandı! Erkek erkeğe kavga etmek isterim

"ERKEK ERKEĞE KAVGA ETMEK İSTERİM KENDİSİYLE"
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ilgar'ın sosyal medyadan olaydan önce bir video yayınladığı, videoda kendisini durduran polislere karşı ''Düelloya davet ediyorum'', ''Teke tek, erkek erkeğe kavga etmek isterim kendisiyle'', ''Çantamı aradılar, bıçağıma ve balime dokunmadılar yoksa boşu boşuna masraf yaptıracaklardı bana'' şeklinde paylaşım yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

İstanbul’da polisi boynundan bıçaklayan cani için istenen ceza açıklandı! Erkek erkeğe kavga etmek isterim

Polislere karşı husumet beslediği için saldırıyı tasarladığı değerlendirildi. İddianamede, şüpheli Oytun Ilgar'ın müşteki polis memuru R.Ş.'yi öldürme kastıyla hareket ettiği, olay öncesi çektiği videodaki sözleriyle ise polislere karşı husumeti bulunduğu, bu nedenle saldırı yapacağını tasarlamış olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

İstanbul’da polisi boynundan bıçaklayan cani için istenen ceza açıklandı! Erkek erkeğe kavga etmek isterim

OLAYI KESİNLİKLE HATIRLAMIYORUM
Şüpheli Ilgar'ın ifadesine yer verilen iddianamede, olayı kesinlikle hatırlamadığını, madde bağımlısı olmadığını ancak ne bulursa içtiğini belirttiği ifade edildi.

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