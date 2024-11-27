Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024
09:18
İstanbul’da polisi boynundan bıçaklayan cani için istenen ceza açıklandı! "Erkek erkeğe kavga etmek isterim"
Korkunç olay 12 Ekim'de İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Madde bağımlısı Oytun Ilgar, 2024'de polis memuru R.Ş.'ye görevini yaptığı sırada arkasından yaklaşan ve 'sustalı' bıçakla ensesinden bıçaklayarak yaraladı. Ilgar'ın olaydan önce kendisini durduran polislere karşı, "Düelloya davet ediyorum. Erkek erkeğe kavga etmek isterim kendisiyle" şeklinde video yayınladığı ortaya çıktı. Tutuklu Ilgar hakkında istenen ceza da açıklandı. İşte haberin detayları...