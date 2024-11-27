İstanbul’da polisi boynundan bıçaklayan cani için istenen ceza açıklandı! "Erkek erkeğe kavga etmek isterim"

"ERKEK ERKEĞE KAVGA ETMEK İSTERİM KENDİSİYLE"

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ilgar'ın sosyal medyadan olaydan önce bir video yayınladığı, videoda kendisini durduran polislere karşı ''Düelloya davet ediyorum'', ''Teke tek, erkek erkeğe kavga etmek isterim kendisiyle'', ''Çantamı aradılar, bıçağıma ve balime dokunmadılar yoksa boşu boşuna masraf yaptıracaklardı bana'' şeklinde paylaşım yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

