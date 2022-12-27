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Giriş Tarihi: 27.12.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 12:08

İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, ne kadar? İETT zammı sonrası İstanbul’da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi… İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) gerçekleştirdiği toplantıda alınan karara göre İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. İETT zammı sonrası İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi, ne kadar oldu? İstanbul'da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte, İETT zammı ile 2023 İstanbul otobüs, metrobüs, Marmaray ücretleri...

İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, ne kadar? İETT zammı sonrası İstanbul’da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu?

İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi, ne kadar soruları gündemdeki yerini aldı. Son olarak 6 Nisan'da yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşımaya yüzde 40'lık zam uygulanmıştı. Bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere bir zam daha yapıldı. Elektronik bilet, minibüs, taksi, otobüs, metrobüs ücret tarifelerine yüzde 29,10 oranında yapılan İETT zammı sonrası İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, İETT ücret tarifesi için arama motorlarına yöneldi. Peki, İstanbul'da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte, İETT zammı ile İstanbul toplu taşıma yeni ücret tarifesi...

İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, ne kadar? İETT zammı sonrası İstanbul’da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!

UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı.

Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı.

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İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, ne kadar? İETT zammı sonrası İstanbul’da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu?

Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı.

Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL'den 8,51 liraya çıktı.

İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, ne kadar? İETT zammı sonrası İstanbul’da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu?

Buna göre;

•Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL,
•Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL,
•Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL,
•Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL,
•Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,

İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, ne kadar? İETT zammı sonrası İstanbul’da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu?

•Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL,
•Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL,
•Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL,
•Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL,

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