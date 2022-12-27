Haberler Yaşam İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, ne kadar? İETT zammı sonrası İstanbul’da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 27.12.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 12:08

İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, ne kadar? İETT zammı sonrası İstanbul’da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi… İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) gerçekleştirdiği toplantıda alınan karara göre İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. İETT zammı sonrası İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi, ne kadar oldu? İstanbul'da otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte, İETT zammı ile 2023 İstanbul otobüs, metrobüs, Marmaray ücretleri...