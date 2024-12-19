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Haberler Yaşam İstanbul’da vahşet: Cesetleri baraja atıyorlar! Parola: “Nasıl uygunsa!” Barış Boyun izi…
Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:17

İstanbul’da vahşet: Cesetleri baraja atıyorlar! Parola: “Nasıl uygunsa!” Barış Boyun izi…

İstanbul'da birçok suç eylemine karıştıkları iddia edilen ve öldürdükleri kişileri baraj gölüne attıkları için 'Göl Çetesi' olarak anılan, liderliğini Volkan Reçber'in yaptığı çeteye yönelik 53'ü tutuklu 97 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 231 sayfalık iddianamede örgütün acımasız eylemleri tek tek anlatılırken, Reçber'ın infaz parolası da deşifre oldu. Reçber'ın adamlarına eylemlerin deşifre olmaması için "Nasıl uygunsa" diyerek talimat verdiği ortaya çıktı. İddianamede ayrıca çatışmaların ortasında kalan 2 si çocuk, 4 masum vatandaşın da nasıl öldüğü detaylı şekilde anlatıldı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
İstanbul’da vahşet: Cesetleri baraja atıyorlar! Parola: Nasıl uygunsa! Barış Boyun izi…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Türk İnterpol'ünün yoğun çalışmaları sonucunda 2022 yılının Temmuz ayında Karadağ'da yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Volkan Reçber ve Reçber'in ağabeyi Soner Reçber'in de arasında bulunduğu 97 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianame de suç örgütünün kanlı 31 eylemi tek tek anlatıldı.

İstanbul’da vahşet: Cesetleri baraja atıyorlar! Parola: Nasıl uygunsa! Barış Boyun izi…

BARIŞ BOYUN İLE ORTAK HAREKET

İddianameye göre, örgüt lideri ve yöneticisi Volkan Reçber'in yurtdışında tutuklanmasından sonra örgütün başına kardeşi Soner Reçber geçti. Reçber'in emir ve talimatı doğrultusunda hareket eden örgüt üyeleri, yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat etmeye çalıştı. Örgüt mensupları, kendilerini göstermek ve üstünlüklerini kabul ettirmek adına silahlı eylemlerde bulundu. İsteklerini kabul etmeyen ve kendilerine karşı koyan kişileri öldürmek istedi. Eylemleri yaparken ise aralarındaki hiyerarşik yapıya bağlı kalıyorlardı. İddianameye göre Volkan Reçber grubu Barış Boyun ile ortak hareket ederken, bu çetenin husumetli olduğu ve 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah Sever'in grubu ise Emrah Ayverdi ile ortak hareket etti.

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İstanbul’da vahşet: Cesetleri baraja atıyorlar! Parola: Nasıl uygunsa! Barış Boyun izi…

BÖLGE DE EN BÜYÜK OLMAK İSTEDİLER
Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde örgütsel faaliyet gösteren Volkan Reçber'in bölge de en büyük olmak için kanlı eylemlerine sürekli devam ettiği ayrıca haraç toplayarak cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına ve kendilerine maddi kazanç sağlamaya çalıştıkları detaylı bir şekilde anlatıldı.

İstanbul’da vahşet: Cesetleri baraja atıyorlar! Parola: Nasıl uygunsa! Barış Boyun izi…

MOTİVASYON İÇİN İNFAZ VİDEOLARI İZLETMİŞLER
Örgüt lideri Volkan Rençber'ın Karadağ'da tutuklanması ile örgüt üyelerinin motivasyon düşüklüğü yaşadığına da dikkat çekilen iddianame de, örgüt üyelerinin moralini düzeltmek için sürekli kanlı eylem videoları izlettirildiği de ortaya çıktı.

İstanbul’da vahşet: Cesetleri baraja atıyorlar! Parola: Nasıl uygunsa! Barış Boyun izi…

İddianame de " Volkan Reçber isimli şahsın sosyal medya üzerinden Türkiye'deki varlığının hissettirilmeye çalışıldığı, üyelerinin sosyal medya üzerinden silahlı resimler ve yaptıkları eylemleri paylaştıkları böylece suç örgütünün korkutucu gücünü ortaya koymaya çalıştıkları, lüks araçlar içerisinde ve gece kulüplerinden resimler paylaşarak suç işlemeye meyilli şahısları kendi taraflarına çekmeye ve özendirmeye çalıştıkları, cezaevlerinde çekilmiş resimlerini paylaştıkları, kendilerini aile olarak göstererek bir abi kardeşlik ilişkisi içerisinde olduklarını yansıtmaya çalışarak dayanışma halinde oldukları belirlenmiştir" dendi.

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