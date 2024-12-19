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İstanbul’da vahşet: Cesetleri baraja atıyorlar! Parola: “Nasıl uygunsa!” Barış Boyun izi…
Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
13:17
İstanbul’da vahşet: Cesetleri baraja atıyorlar! Parola: “Nasıl uygunsa!” Barış Boyun izi…
İstanbul'da birçok suç eylemine karıştıkları iddia edilen ve öldürdükleri kişileri baraj gölüne attıkları için 'Göl Çetesi' olarak anılan, liderliğini Volkan Reçber'in yaptığı çeteye yönelik 53'ü tutuklu 97 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 231 sayfalık iddianamede örgütün acımasız eylemleri tek tek anlatılırken, Reçber'ın infaz parolası da deşifre oldu. Reçber'ın adamlarına eylemlerin deşifre olmaması için "Nasıl uygunsa" diyerek talimat verdiği ortaya çıktı. İddianamede ayrıca çatışmaların ortasında kalan 2 si çocuk, 4 masum vatandaşın da nasıl öldüğü detaylı şekilde anlatıldı.