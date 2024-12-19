İstanbul’da vahşet: Cesetleri baraja atıyorlar! Parola: “Nasıl uygunsa!” Barış Boyun izi…

BARIŞ BOYUN İLE ORTAK HAREKET

İddianameye göre, örgüt lideri ve yöneticisi Volkan Reçber'in yurtdışında tutuklanmasından sonra örgütün başına kardeşi Soner Reçber geçti. Reçber'in emir ve talimatı doğrultusunda hareket eden örgüt üyeleri, yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat etmeye çalıştı. Örgüt mensupları, kendilerini göstermek ve üstünlüklerini kabul ettirmek adına silahlı eylemlerde bulundu. İsteklerini kabul etmeyen ve kendilerine karşı koyan kişileri öldürmek istedi. Eylemleri yaparken ise aralarındaki hiyerarşik yapıya bağlı kalıyorlardı. İddianameye göre Volkan Reçber grubu Barış Boyun ile ortak hareket ederken, bu çetenin husumetli olduğu ve 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah Sever'in grubu ise Emrah Ayverdi ile ortak hareket etti.