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Haberler Yaşam İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için İstanbul Valiliğinden açıklama! İstanbul'da yarın eğitime ara verildi mi?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 17:47 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:47

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için İstanbul Valiliğinden açıklama! İstanbul'da yarın eğitime ara verildi mi?

Soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı ve İstanbul, kar yağışının etkisiyle megakent beyaza büründü. Kentteki yoğun kar yağışı sebebiyle uyarılar peşi sıra geldi. AKOM, kar kalınlığının 40 cm'yi geçebileceğini belirtirken, İstanbul Valisi Davut Gül, buzlanma ve don olayları nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı. Bu gelişmeler üzerine öğrenci ve veliler, 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'daki okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama ise İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapıldı. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat İstanbul'da eğitime ara verildi mi?

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için İstanbul Valiliğinden açıklama! İstanbul’da yarın eğitime ara verildi mi?

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası yarın okulların tatil olup olmadığı öğrenci ve veliler tarafından sorgulanmaya başlandı. AKOM, Meteoroloji ve Valilik tarafından yapılan açıklamalara göre, olumsuz hava koşulları İstanbul'da cumartes gününe kadar etkisini sürdürecek. Kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Peki, 20 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi?

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için İstanbul Valiliğinden açıklama! İstanbul’da yarın eğitime ara verildi mi?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Megakent genelinde artar kar yağışının ardından Valilik açıklamasıyla İstanbul'da 20 Aralık Perşembe günü okullar tatil edildi.

İstanbul Valisi Gül'ün paylaşımı şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.

Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için İstanbul Valiliğinden açıklama! İstanbul’da yarın eğitime ara verildi mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, birçok şehirde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İstanbul'da kar kalınlığının 40 cm'yi bulması beklenirken, hava koşullarının cumartesiye kadar devam edeceği belirtiliyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Kar yağışı sebebiyle bazı illerde okulların tatil edildiği, diğer bölgelerde ise eğitimde aksaklıklar yaşandığı bildirildi. Hava koşullarına bağlı olarak, okulların durumu ilgili valilikler tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için İstanbul Valiliğinden açıklama! İstanbul’da yarın eğitime ara verildi mi?

MUŞ'TA OKULLAR TATİL!

Muş'ta kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Muş Valiliği, devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat için İstanbul Valiliğinden açıklama! İstanbul’da yarın eğitime ara verildi mi?

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI!

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre il genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının, 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Kar yağışının vatandaşların hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerin önüne geçebilmek için bir dizi tedbirin hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, alınan tedbirleri şöyle sıralandı:

"Bu kapsamda, İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP), 19 Şubat Çarşamba günü saat 08.30 itibarıyla AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasıyla çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamında oluşturulan 23 ana çalışma grubu, bu süreçte çalışmalarına aralıksız devam edecektir. Otoyol, köprü, viyadük ve tüm ana yollarda buzlanmalara karşı karayolları, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ekiplerimiz ve özel otoyol işletmecileri planlanmış faaliyetleri yerine getirecektir. Emniyet birimleri, kar lastiği denetimlerini aralıksız devam ettirecektir. Otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanlarının, kar yağışının yoğunluğunu artırdığı saatlerde, yüksek tonajlı araçlara öncelik verilecek şekilde araç konuşlanma merkezi olarak kullanılması sağlanacaktır."

Evsizlerin sokakta kalmasına kesinlikle izin verilmeyeceği, bu süreçte de evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşların önceden belirlenen konaklama mekanlarına yerleştirilmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, sokakta yaşayan evsizlerin 112'ye bildirilmelerinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, tedbirlere ilişkin, "Elektrik, su, doğal gaz ve diğer altyapı hizmetlerinde mevcut müdahale ekip sayıları artırılarak yaşanabilecek sorunların daha hızlı çözülmesi sağlanacaktır. Acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık tedavi hizmetleri ekiplerimiz takviye edilmiştir. Olası yolda kalma durumlarında beslenme çalışma grubu gerekli tedbirleri alacak ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir." ifadelerine de yer verildi.

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