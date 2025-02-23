İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Valilik açıklamalarında! 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okul var mı, yok mu?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi.

Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"