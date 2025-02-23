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İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Valilik açıklamalarında! 24 Şubat Pazartesi İstanbul'da okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
14:12
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Valilik açıklamalarında! 24 Şubat Pazartesi İstanbul'da okul var mı, yok mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar devam ediyor. Son olarak hissedilen sıcaklığın eksi 5 dereceleri görmesinin ardından İstanbul Valiliği, hafta sonu için sınav ve eğitim faaliyetlerine ara vermişti. Bu noktada öğrenciler ve veliler, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında son gelişmeleri ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamalarını yakından takibe aldı. Peki, yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi İstanbul'da okul var mı, yok mu? İşte, Valilik açıklamaları ve detaylar...