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Haberler Yaşam İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Valilik açıklamalarında! 24 Şubat Pazartesi İstanbul'da okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 14:08 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 14:12

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Valilik açıklamalarında! 24 Şubat Pazartesi İstanbul'da okul var mı, yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar devam ediyor. Son olarak hissedilen sıcaklığın eksi 5 dereceleri görmesinin ardından İstanbul Valiliği, hafta sonu için sınav ve eğitim faaliyetlerine ara vermişti. Bu noktada öğrenciler ve veliler, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında son gelişmeleri ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamalarını yakından takibe aldı. Peki, yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi İstanbul'da okul var mı, yok mu? İşte, Valilik açıklamaları ve detaylar...

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Valilik açıklamalarında! 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okul var mı, yok mu?

İstanbul'da okulların 24 Şubat Pazartesi günü tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Hava durumu ve kar yağışının etkisiyle, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yapacağı açıklama büyük önem taşıyor. İstanbul'da okulların durumu ile ilgili alınan kararları ve tatil olup olmadığına dair son dakika gelişmeleri gündemde. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil mi, açıklama geldi mi?

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Valilik açıklamalarında! 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okul var mı, yok mu?

İSTANBUL VE BİRÇOK KENTTE EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul ve birçok ilde, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 20 - 21 Şubat tarihlerinde valilikler tarafından yapılan açıklama sonucunda eğitim öğretime ara verilmişti.

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İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Valilik açıklamalarında! 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okul var mı, yok mu?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi.

Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Valilik açıklamalarında! 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okul var mı, yok mu?

24 ŞUBAT PAZARTESİ İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK, KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanlarından İstanbul için önemli uyarılar geldi! Şehirde aralıklı olarak başlayan kar yağışının kuvvetlenerek devam etmesi bekleniyor. Yer yer 40 cm'ye ulaşan kar kalınlığıyla birlikte, yağışın Pazar öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü ise İstanbul'da kar beklenmiyor. Öte yandan, Mart ayının başında yeniden kar yağışı görülebileceği belirtilirken, 1987 yılındaki Mart karının 15 gün boyunca yerde kaldığı hatırlatıldı. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Valilik açıklamalarında! 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okul var mı, yok mu?

HAVA DURUMU RAPORU YAYINLANDI!

Hava sıcaklıklarının 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında, 26 Şubat ile 10 Mart arasında ise mevsim normallerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

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