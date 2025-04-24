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Haberler Yaşam İstanbul’daki depremde utanç verici görüntü: Herkes kaçarken onlar hırsızlığa geldi!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 12:40 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 13:22

İstanbul’daki depremde utanç verici görüntü: Herkes kaçarken onlar hırsızlığa geldi!

İnanılmaz olay İstabul Sultangazi'de meydana geldi. Deprem anlarında 2 kadın, vatandaşların panikle terk ettiği binaya hırsızlık amacıyla girdi. Eşyalarını almak için evine dönen bir bina sakini tarafından fark edilen şüphelilerin sözleri pes dedirtti…

DHA
İstanbul’daki depremde utanç verici görüntü: Herkes kaçarken onlar hırsızlığa geldi!

Utanç verici olay, dün saat 16.00 sıralarında Eski Habipler Mahallesi'nde yaşandı. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binaları terk eden vatandaşlar, can güvenliği nedeniyle sokaklara döküldü.

İstanbul’daki depremde utanç verici görüntü: Herkes kaçarken onlar hırsızlığa geldi!

Bu sırada iki kadın, boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı. Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti.

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İstanbul’daki depremde utanç verici görüntü: Herkes kaçarken onlar hırsızlığa geldi!

Kadınlara ne yaptıklarını sorduğunda, şüpheliler "Biz Aynur ablaya geldik" şeklinde yanıt verdi.

İstanbul’daki depremde utanç verici görüntü: Herkes kaçarken onlar hırsızlığa geldi!

Ancak bina sakini, apartmanda bu isme sahip birinin yaşamadığını belirterek dışarıda olan daire sahibine haber vereceğini söyledi.

İstanbul’daki depremde utanç verici görüntü: Herkes kaçarken onlar hırsızlığa geldi!

Bunun üzerine iki kadın hızla binayı terk etti.