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İstanbul’daki depremde utanç verici görüntü: Herkes kaçarken onlar hırsızlığa geldi!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
13:22
İstanbul’daki depremde utanç verici görüntü: Herkes kaçarken onlar hırsızlığa geldi!
İnanılmaz olay İstabul Sultangazi'de meydana geldi. Deprem anlarında 2 kadın, vatandaşların panikle terk ettiği binaya hırsızlık amacıyla girdi. Eşyalarını almak için evine dönen bir bina sakini tarafından fark edilen şüphelilerin sözleri pes dedirtti…