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Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:31 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 11:46

İstanbul'daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! "Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık"

Sultangazi'de iki hafta önce etkili olan yağışta evlerini su basan Kazan ailesi, bugün etkisini gösteren kuvvetli yağış ve fırtınada tekrar aynı durumla karşılaştı. Ev sahibi Ayşe Kazan, "Mağduruz, 3 kız kardeşim ve 2,5 yaşındaki oğlumla sokakta kaldık. Evin durumu yaşanacak gibi değil. Devam eden yağışta evimize hala su doluyor" dedi. Öte yandan; Beykoz'da dün gece etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak'ta bulunan bir evi su bastı. Evin içi çamurla kaplanırken, ev sahibi Gülin Kızıltan, "60-70 yıllık Beykoz'luyuz böyle birşey görmedim." ifadelerini kullandı.

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İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Kazan ailesinin evini yaklaşık 2 hafta önce İstanbul'da etkisini gösteren yağışın ardından su bastı. Baskında ailenin tüm eşyaları kullanılmaz hale geldi. Komşularının ve akrabalarının yardımıyla evlerini tadilata soktuğunu belirten Zehra Kazan, bugün kentte etkili olan kuvvetli yağışta tekrar evlerini su bastığını söyledi.

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

Yetkililerden yardım istediklerini ancak henüz bir çözüme ulaşılamadığını söyleyen Kazan, "Yaklaşık 16-17 gün önce evimizi su bastı. Temmuz-Ağustos ayları içerisinde İSKİ'nin yaptığı çalışma yüzünden oldu. Mahallemizi bayağı kazdılar, yıktılar. Eylül ayında yağan yağmurdan sonra evimin bütün giderlerinden su fışkırdı. Yani lağım suyu geldi. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı" dedi.

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İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

'BUGÜN YAĞAN YAĞMURDA EVİMİZE YİNE SU BASTI'

Ayşe Kazan, "Yaklaşık 8 yıl oldu biz bu evi alalı, hiç böyle bir şey yaşanmadı. İSKİ ile görüşmeler yaptık. Birçok yeri aradık, yardımlar istedik ve yardım paraları toparladık. Yaklaşık 150 bin lira yardım toplandı. Evimizi yaptıralım dedik, İSKİ ile konuştuk, bize destek olacaklarını söylediler, hatalarını gidereceklerini söylediler. Gidermemişler. Bugün de yağan bir yağmurda yine evimiz aynı şekil oldu ve tadilata yeni başlanmıştı. Bitmedi zaten. Allah'tan ki çok bir şey yapılmamış, ev yine su doldu. Evde 3 kız kardeş ve bir de 2,5 yaşında oğlum var. 15-16 gündür akrabalarımızda kalıyoruz. "

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İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

"Evin durumu yaşanacak gibi değil. Hala şu an yağmur yağıyor ve su basıyor. Sokak dolmuş durumda, rögar taşıyor. Yaklaşık 2 hafta önce diz seviyelerindeydi ve diz seviyesine ulaştığında elektrik attı. Eğer atmasaydı o zaman ben de kül olurdum evin içinde. Bir anda 2 dakika içerisinde bütün ev doldu. Lağım suyu bastı. Bu yağmur suyu değildi, pis suydu, kokuyor. Hala da kokuyor" diye konuştu.

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

'TEKRARDAN AYNI ŞEYİ YAŞAMAK HAYAL KIRIKLIĞI'

Zehra Kazan, "İki hafta öncesinde yağan yağmurda evimiz lağım suyuyla basmıştı. Tüm eşyalarımız, her şeyimiz çöp olmuştu. İSKİ ile ilk görüşmemizde bize yardımcı olacaklarını söylediler. Daha sonrasında, bu yardımı da yapmadılar. Hiçbir destek almadık. Sadece etrafımızdaki insanlar sağ olsun, ufak tefek yardımlarla kendimizi ayağa kaldırmaya çalıştık. Bu arada İSKİ zaten arızayı giderdiğini, bir daha böyle bir şey olmayacağını söyledi"

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

"Biz evi tadilata başlattık 3-4 gün önce. Haftaya inşallah evimize geçeriz diye düşünüyorduk. Bugünkü yağan yağmurda tekrardan aynı şeyi yaşamak, hayal kırıklığı gerçekten. Evimizde kalamıyoruz 2 haftadır ve bu süreç daha da uzayacak muhtemelen. Bu süreç içinde ne yapacağımızı düşünüyoruz, düşünüyoruz şu an, bilmiyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

"YARDIM TALEP EDİYORUM"

Beykoz'da dün gece etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak'ta bulunan bir evi su bastı. Evin içi çamurla kaplanırken, ev sahibi Gülin Kızıltan, "60-70 yıllık Beykoz'luyuz böyle birşey görmedim. Evimiz berbat halde ilgilenen yok" dedi.

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

İstanbul'da dün gündüz ve gece saatlerinde etkili olan sağanak, Beykoz'da hayatı olumsuz etkiledi. Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak'ta bulunan bir evi su bastı. Evin içine dolan su, beraberinde çamur da getirdi. Sabah saatlerinde evlerine gelen ev sahipleri, odaların ve eşyaların çamur içinde kaldığını gördü. Evde oluşan hasar nedeniyle temizlik çalışması başlatıldı.

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

'YARDIM TALEP EDİYORUM'

Ev sahibi Gülin Kızıltan "Evimiz çamur içinde. 60-70 yıllık Beykozluyuz. Bir ay önce de aynı şekilde çok yağmur yağdı. İSKİ'yi çağırdık, ilgileneceğini söyledi. Bahçenin dışındaki rögarlardan evimizin içini geçen sefer su basmıştı. Şu anki hali berbat. Böyle birşey görmedim ben ilgilenen yok. İSKİ dün geldi, "Yardımcı olacağız" dedi. Ne gelen var ne giden. Evimiz berbat halde. Yardım talep ediyorum" diye konuştu.

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

SOKAK SUYA GÖMÜLDÜ; ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Diğer yandan dün Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak'ta biriken yağmur suları nedeniyle sokak sular altında kaldı.

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

Sokakta su seviyesinin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

Görüntülerde, itfaiye aracının da suyun içinde kaldığı görüldü.

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

Sabah saatlerinde suların çekilmesinin ardından sokakta park halinde bulunan aracın yeniden ortaya çıktığını görüntüledi.

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

"20 DAKİKA SUYUN İÇİNDE KALDIM"

Kemerburgaz'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini ve evleri su bastı, bazı araçlar ise sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede selin verdiği hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Öte yandan minibüsü sağanak nedeniyle sürüklenen Ali Eryolcu, "Su arabayı sürükledi buraya kadar getirdi. Kapıyı açıp kendimi aşağıya attım, ağaçlara tutundum. Su boynuma kadar geldi. 20 dakika suyun içinde kaldım" dedi.

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

İstanbul'da dün gündüz ve gece saatlerinde etkili olan sağanak Kemerburgaz'da da etkili oldu. Kemerburgaz'da birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar yolda kaldı.

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

Dün gece yağış nedeniyle mahsur kalan insanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

İtfaiyeden alınan bilgiye göre dün akşam sağanak nedeniyle mahsur kalan 65 kişi kurtarıldı. Günün aydınlanmasıyla da hasarın boyutu ortaya çıktı.

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

Ali Eryolcu, "Minibüsüm yolda kaldı, yolcu yoktu. Su arabayı sürükledi buraya kadar getirdi. Kapıyı açıp kendimi aşağıya attım, ağaçlara tutundum."

İstanbul’daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık

"Bağırdım. Su boynuma kadar geldi. 20 dakika suyun içinde kaldım, kepçe geldi beni çıkarttı da öyle kurtuldum" dedi.

#İSTANBUL #SEL #İSKİ

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