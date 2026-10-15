İstanbul'daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! "Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık"

'BUGÜN YAĞAN YAĞMURDA EVİMİZE YİNE SU BASTI'

Ayşe Kazan, "Yaklaşık 8 yıl oldu biz bu evi alalı, hiç böyle bir şey yaşanmadı. İSKİ ile görüşmeler yaptık. Birçok yeri aradık, yardımlar istedik ve yardım paraları toparladık. Yaklaşık 150 bin lira yardım toplandı. Evimizi yaptıralım dedik, İSKİ ile konuştuk, bize destek olacaklarını söylediler, hatalarını gidereceklerini söylediler. Gidermemişler. Bugün de yağan bir yağmurda yine evimiz aynı şekil oldu ve tadilata yeni başlanmıştı. Bitmedi zaten. Allah'tan ki çok bir şey yapılmamış, ev yine su doldu. Evde 3 kız kardeş ve bir de 2,5 yaşında oğlum var. 15-16 gündür akrabalarımızda kalıyoruz. "