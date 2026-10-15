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İstanbul'daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! 'Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık'
Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 11:46
İstanbul'daki sel sonrası acı manzara: 2 haftada ikinci kez su bastı! "Kardeşlerim ve oğlumla sokakta kaldık"
Sultangazi'de iki hafta önce etkili olan yağışta evlerini su basan Kazan ailesi, bugün etkisini gösteren kuvvetli yağış ve fırtınada tekrar aynı durumla karşılaştı. Ev sahibi Ayşe Kazan, "Mağduruz, 3 kız kardeşim ve 2,5 yaşındaki oğlumla sokakta kaldık. Evin durumu yaşanacak gibi değil. Devam eden yağışta evimize hala su doluyor" dedi. Öte yandan; Beykoz'da dün gece etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak'ta bulunan bir evi su bastı. Evin içi çamurla kaplanırken, ev sahibi Gülin Kızıltan, "60-70 yıllık Beykoz'luyuz böyle birşey görmedim." ifadelerini kullandı.