Haberler Yaşam İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?

Giriş Tarihi: 08.12.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 15:13

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?

İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman soruları yanıt aramaya başladı. İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart için yeni bir döneme geçiliyor. Yeni yıldan itibaren ulaşımda kullanılan İstanbulkart için kişiselleştirme yapılması gerekecek. Karlarını kişiselleştirmeyen vatandaşlar aktarma, ücret iadesi, resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman? İşte, Akbil İstanbulkart kişiselleştirme ekranı.