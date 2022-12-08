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Haberler Yaşam İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.12.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 15:13

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?

İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman soruları yanıt aramaya başladı. İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart için yeni bir döneme geçiliyor. Yeni yıldan itibaren ulaşımda kullanılan İstanbulkart için kişiselleştirme yapılması gerekecek. Karlarını kişiselleştirmeyen vatandaşlar aktarma, ücret iadesi, resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman? İşte, Akbil İstanbulkart kişiselleştirme ekranı.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?

İstanbul kişiselleştirme ekranı ziyaret edilmeye başlandı. İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında yeni bir dönem başlıyor. Buna göre, İstanbulkart'larını kişiselleştirmeyen vatandaşlar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren aktarma, ücret iadesi, resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan yararlanamayacak. Bu noktada İstanbullu vatandaşlar, ''İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Akbil İstanbulkart kişiselleştirme ekranı ve konu ile ilgili detaylı bilgiler.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME DÖNEMİ BAŞLIYOR

İstanbul'd milyonlarca kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarında 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yeni dönem başlayacak. Ulaşımda kullanılan İstanbulkartların kişiselleştirilmeleri gerekecek.

Bundan böyle kişiselleştirilmeyen kartları kullanan kişiler, özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.

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İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?

Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yine toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek. Ancak bu kartlara sahip kişiler, aktarma, ücret iadesi, resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.

Ulaşımda kullanılan İstanbulkart'ta yeni dönem 1 Ocak 2023'ten itibaren başlayacak. İstabulkart'larını kişiselleştirmeyenler, kartlarını kullanmaya devam edebilecek ancak özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?

ŞAHSA TANIMLI İSTANBULKART DÖNEMİ

Kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart'ta yapılabilecek. Öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü gibi özel statüdeki İstanbulkartlar, mevcut haklardan faydalanmaya devam edecek.

Yolcuların 1 Ocak sonrası mağduriyet yaşamaması için İstanbulkart internet sitesi üzerinden işlemleri yapması gerekiyor.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI: Akbil İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman?

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi, İstanbulkart Mobil uygulaması, 153 ya da internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

Mobil uygulamadan akbil kişileştrime işlemi yapabilmek için öncelikle uygulamaya giriş yapılması gerekmektedir. Ardından ise ana sayfadan "Kart ekle" alanındaki yönlendirmeleri takip ederek tanımlama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi için diğer bir yol ise www.bireysel.istanbulkart.istanbul ya da www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli alanları doldurarak işlemlerinizi tamamlamaktır.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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