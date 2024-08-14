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Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:08

İSTANBULLULAR DİKKAT! 14 Ağustos BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintisi olacak mı, elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan duyuruya göre İstanbul'un çeşitli ilçelerinden elektrik kesintisi yaşanacak. Arızadan kaynaklı veya planlı elektrik kesintileri anlık olarak paylaşılırken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 14 Ağustos Çarşamba günü yapılacak kesintiler kamuoyunu bilgisine sunuldu. 14 Ağustos 2024 BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintileri haberin detaylarında…

İSTANBULLULAR DİKKAT! 14 Ağustos BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintisi olacak mı, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler BEDAŞ tarafından duyuruldu. 14 Ağustos Çarşamba günü planlanan altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında bazı ilçelere bir süre elektrik verilemeyecek. İşte BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:

İSTANBULLULAR DİKKAT! 14 Ağustos BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintisi olacak mı, elektrikler ne zaman gelecek?

14 AĞUSTOS BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY


2024-08-14 09:00:00 - 16:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 14/08/2024 09:00:00 - 14/08/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-14 09:00:00 - 16:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ASUMAN, DİLAVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇLİK, GÜLTUTAN, LİSE, SİMA sk bölgelerinde 14/08/2024 09:00:00 - 14/08/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İSTANBULLULAR DİKKAT! 14 Ağustos BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintisi olacak mı, elektrikler ne zaman gelecek?

BAHÇELİEVLER


2024-08-14 00:00:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk bölgelerinde 14/08/2024 00:00:00 - 14/08/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-14 00:00:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAĞCILAR 1., BEGONYA 1, CİHAN 1, GÜRGEN, KARADUT, KÖYİÇİ, MALAZGİRT, ORKİDE 1, PALMİYE ÇIKMAZI, PAŞA, SEMA, SUBAŞI, SİPAHİ, ÇAYIR 1, ÖZBEK, İNTEPE, ŞEHİT ÖZKAN ŞAHİN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 226., 227. sk bölgelerinde 14/08/2024 00:00:00 - 14/08/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBULLULAR DİKKAT! 14 Ağustos BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintisi olacak mı, elektrikler ne zaman gelecek?

BAĞCILAR


2024-08-14 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2479., 2480., 2481., 2482., SOĞUKSU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 14/08/2024 09:00:00 - 14/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBULLULAR DİKKAT! 14 Ağustos BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintisi olacak mı, elektrikler ne zaman gelecek?

BEŞİKTAŞ


2024-08-14 00:00:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah NİSBETİYE sk / NİSBETİYE mah AYDIN, BAŞA, BAŞLIK, BİLGİN, BİRLİK, ENGİN SİTESİ YOLU, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, PEKER, SAYDAM, TÖREN, YÜCEL sk bölgelerinde 14/08/2024 00:00:00 - 14/08/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-14 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ARİFE, BOSTANÜSTÜ DERE, GAZİNO, KALAS, REBAP, TABAKÇI HÜSEYİN, UZUNCAOVA, ZAFER, ÇEŞME YOKUŞU sk / TÜRKALİ mah MUHTAR MOLLA, SELALTI, TABAKÇI HÜSEYİN, TÜRKALİ KÖPRÜ, UZUNCAOVA sk bölgelerinde 14/08/2024 09:00:00 - 14/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-14 10:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah FISTIKLI KÖŞK ARALIĞI, ÇOPUR AHMET sk bölgelerinde 14/08/2024 10:00:00 - 14/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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