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İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor! Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
Giriş Tarihi: 23.11.2026 21:39
Güncelleme Tarihi: 23.11.2026 21:40
İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor! Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Bazı ilçelerde şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.