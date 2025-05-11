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İstanbul'u sağanak yeniden vuracak! Meteoroloji tarih verdi! Birçok il için uyarı geldi
Giriş Tarihi: 11.05.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
18:26
İstanbul'u sağanak yeniden vuracak! Meteoroloji tarih verdi! Birçok il için uyarı geldi
Meteoroloji'den İstanbul için alarm verildi. Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre İstanbul dahil birçok ili sağanak yağış vuracak. Meteoroloji vatandaşlara kritik tarihi verdi. Peki İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? İşte hava durumuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...