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Haberler Yaşam İstanbul'u sağanak yeniden vuracak! Meteoroloji tarih verdi! Birçok il için uyarı geldi
Giriş Tarihi: 11.05.2025 18:09 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 18:26

İstanbul'u sağanak yeniden vuracak! Meteoroloji tarih verdi! Birçok il için uyarı geldi

Meteoroloji'den İstanbul için alarm verildi. Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre İstanbul dahil birçok ili sağanak yağış vuracak. Meteoroloji vatandaşlara kritik tarihi verdi. Peki İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? İşte hava durumuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

İstanbul’u sağanak yeniden vuracak! Meteoroloji tarih verdi! Birçok il için uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yurt genelinde sağanak yağışlar yeniden etkisini göstermeye başladı. Dün İstanbul'da görülen kuvvetli sağanak sonrası yetkililer, özellikle İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul’u sağanak yeniden vuracak! Meteoroloji tarih verdi! Birçok il için uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 10 ile sarı kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan iller sırasıyla Adana, Giresun, Mersin, Kayseri, K.Maraş, Ordu, Sivas, Tokat, Yozgat, Osmaniye oldu.

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İstanbul’u sağanak yeniden vuracak! Meteoroloji tarih verdi! Birçok il için uyarı geldi

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına göre de bazı bölgeler için sağanak uyarısı yapıldı.

İstanbul’u sağanak yeniden vuracak! Meteoroloji tarih verdi! Birçok il için uyarı geldi

Pazartesi günü Trakya'nın batısı, İç Anadolu ve Doğu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul’u sağanak yeniden vuracak! Meteoroloji tarih verdi! Birçok il için uyarı geldi

Salı günü ise Trakya'nın batısında gök gürültülü sağanak, Marmara'da rüzgar, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ise sağanak etkili olacak.