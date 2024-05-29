İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Kısa uzun, en anlamlı 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi kutlama mesajları ve sözleri yayında!

Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım.

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 571. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.