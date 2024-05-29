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İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Kısa uzun, en anlamlı 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi kutlama mesajları ve sözleri yayında!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
08:23
İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri 2024 yılı için araştırılıyor. Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan, Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in, medeniyetlere başkentlik yapmış Şehr-i İstanbul'u fethedişinin 571. yılı kutlanıyor. Türk tarihi açısından mühim bir yeri olan fetihle ilgili olarak 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi kutlama mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. Biz de sabah.com.tr olarak bu özel tarihe dair paylaşım yapmak isteyenler için en güzel, anlamlı, etkileyici ve resimli fetih mesajları ve sözleri seçeneklerini derledik. İşte, 571. yılına özel, resimli İstanbul'un Fethi ile ilgili kutlama mesajları ve Fatih Sultan Mehmet resimleri!