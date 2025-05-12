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İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay: 19 yaşındaki Gamze’yi boğazını keserek öldürecekti!
Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
10:49
İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay: 19 yaşındaki Gamze’yi boğazını keserek öldürecekti!
İstanbul'da 19 yaşındaki Gamze G., işten çıkıp evine gittiği sırada kabusu yaşadı. Hiç tanımadığı Zafer A.'nın tacizine uğrayan Gamze G., daha sonra ölüm tehditlerine maruz kaldı. Dakikalarca darp edilen ve boğazı kesilmeye çalışılan kadını çevredeki vatandaşlar güçlükle kurtardı! İşte kan donduran olayın detayları…