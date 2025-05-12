İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay: 19 yaşındaki Gamze’yi boğazını keserek öldürecekti!

SALDIRGANIN SABIKALI GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI



Zafer A., ifadesinde Gamze'yi daha önce de takip ettiğini itiraf etti. Suçlamaları reddetse de, polis incelemesinde genç kadının telefonunu gasp ettiği belirlendi. Şüphelinin üzerinde, saldırı amaçlı kullanıma uygun, tırtıklı bir "ekmek bıçağı" ve çalıntı telefon bulundu. Ayrıca, Zafer A.'nın daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

