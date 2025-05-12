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Haberler Yaşam İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay: 19 yaşındaki Gamze’yi boğazını keserek öldürecekti!
Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 10:49

İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay: 19 yaşındaki Gamze’yi boğazını keserek öldürecekti!

İstanbul'da 19 yaşındaki Gamze G., işten çıkıp evine gittiği sırada kabusu yaşadı. Hiç tanımadığı Zafer A.'nın tacizine uğrayan Gamze G., daha sonra ölüm tehditlerine maruz kaldı. Dakikalarca darp edilen ve boğazı kesilmeye çalışılan kadını çevredeki vatandaşlar güçlükle kurtardı! İşte kan donduran olayın detayları…

ATAKAN IRMAK
İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay: 19 yaşındaki Gamze’yi boğazını keserek öldürecekti!

Geçtiğimiz yıl 21 Kasım'da, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanan olay, Türkiye'yi şoke etti. 19 yaşındaki Gamze G., akşam saatlerinde iş yerinden çıkıp evine doğru yürürken, tanımadığı bir şahıs tarafından takip edildi. Şüpheli Zafer A., genç kadına önce sözlü tacizde bulundu, ardından elindeki bıçakla tehdit etmeye başladı. Gamze, kaçmaya çalışsa da saldırganın şiddetiyle yere düştü. Çevredeki vatandaşların ve tesadüfen olay yerinde bulunan polis ekiplerinin hızlı müdahalesi, olayın kadın cinayetine dönüşmesini engelledi.

İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay: 19 yaşındaki Gamze’yi boğazını keserek öldürecekti!

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM" TEHDİDİYLE SALDIRDI

Gamze G., polise verdiği ifadede, Fatih'te kuaför olarak çalıştığını ve kurs çıkışı tramvaya binmek için Salih Paşa Caddesi'nde yürüdüğünü belirtti. Bu sırada Zafer A.'nın "Seni tanıyorum, seni öldüreceğim" diyerek bağırdığını ve elinde bıçakla üzerine koştuğunu anlattı. Panikle kaçmaya çalışan genç kadın, saldırgan tarafından saçından yakalanarak yere düşürüldü. Şüpheli, "Seni keseceğim, or***" diyerek bıçağı Gamze'nin boğazına dayadı. Çevredekilerin durumu fark etmesi ve polisin hızlı müdahalesi, genç kadının hayatını kurtardı. Polis, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

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İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay: 19 yaşındaki Gamze’yi boğazını keserek öldürecekti!

SALDIRGANIN SABIKALI GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Zafer A., ifadesinde Gamze'yi daha önce de takip ettiğini itiraf etti. Suçlamaları reddetse de, polis incelemesinde genç kadının telefonunu gasp ettiği belirlendi. Şüphelinin üzerinde, saldırı amaçlı kullanıma uygun, tırtıklı bir "ekmek bıçağı" ve çalıntı telefon bulundu. Ayrıca, Zafer A.'nın daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay: 19 yaşındaki Gamze’yi boğazını keserek öldürecekti!

GÜVENLİK KAMERALARI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Olay, bölgedeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Gamze'nin korkuyla kaçmaya çalıştığı, ancak saldırgan tarafından yakalanıp darp edildiği net bir şekilde görülüyor. Polis kayıtlarına göre, şüpheli, Gamze'yi öldürme kastıyla hareket etti. Savcılık, Zafer A. hakkında "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahla tehdit", "Hakaret" ve "Yağma (gasp)" suçlarından iddianame hazırladı. Saldırının bir kadın cinayetine dönüşmeden engellendiğini vurgulayan savcı, şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Zafer A., 16 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.